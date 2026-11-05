Tevgerên Îsraîlê di nava Sûriyeyê de didomin

Dewriyeyeke hêzên Îsraîlê ku ji 9 erebeyan pêk tê derbasî gundê Huriyê ya Quneytrayê bû. Di heman demê de helikopter li ser Dera û gundewarên Şamê geriyan.

Tevgerên Îsraîlê di nava Sûriyeyê de didomin
ROJANE
5 mijdar, 2026   19:36
NAVENDA NÛÇEYAN
+

Piştî gundê Ofanyayê, dewriyeyeke leşkerî ya hêzên Îsraîlê ku ji 9 erebeyan pêk tê derbasî gundê Huriyê bû.

Li aliyekî din helikopter li ser parêzgehên Dera û gundewarên Şamê geriyan.

SOHR‘ê îro beriya niha ragihandibû ku dewriyeyeke Îsraîlê ji 3 erebeyan pêk dihat derbasî gundê Ofanyayê yê bakurê Quneytrayê bû.

(bb)

Etîket:

Gotara berê

‘YNK‘ê xwe ji hikûmetê vedikişîne‘

Gotara pêşin

Li peravên Qeterê keştiyek petrolê hat hedefkirin

Nûçeyên Têkildar

Li Derayê teqîn: 2 kes birîndar bûn

Li Derayê teqîn: 2 kes birîndar bûn

5 mijdar, 2026 - 10:45

Xwendekaran xwepêşandan bi rêxistin kir hêzên ewlekariyê rê li ber wan girt

Xwendekaran xwepêşandan bi rêxistin kir hêzên ewlekariy...

4 mijdar, 2026 - 12:24

Kesayeta neteweyî Mihemed Ebdulezîz Qadir wefat kir

Kesayeta neteweyî Mihemed Ebdulezîz Qadir wefat kir

4 mijdar, 2026 - 20:53

Di bin konên qetiyayî de û zivistaneke sar… koçber dixwazin zû vegerin

Di bin konên qetiyayî de û zivistaneke sar… koçber dixw...

4 mijdar, 2026 - 05:05

Xwendekarên li Dêrikê dixwazin bi kurdî perwerdeya xwe bidomînin

Xwendekarên li Dêrikê dixwazin bi kurdî perwerdeya xwe ...

5 mijdar, 2026 - 05:47

Mazlûm Ebdî serdana hola sersaxiyê ya şehîd Ciwan Îbrahîm kir

Mazlûm Ebdî serdana hola sersaxiyê ya şehîd Ciwan Îbrah...

5 mijdar, 2026 - 23:09