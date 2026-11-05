Bi RPG‘ê derdora avahiya ewlehiya rêyan a Idlibê kirin hedef

Kesên nenas bi guleyên RPG‘ê derdora avahiya ewlehiya rêyan a Merret El Numan a gundewarê Idlibê kirin hedef.

Bi RPG‘ê derdora avahiya ewlehiya rêyan a Idlibê kirin hedef
ROJANE
5 mijdar, 2026   20:54
NAVENDA NÛÇEYAN
+

Li gorî çavkaniyan, kesên nenas vê êvarê bi guleyên RPG‘ê derdora avahiya ewlehiya rêyan a Merret El Numan a gundewarê Idlibê kirin hedef.

Agahiyên der barê encamên topbarnaê de nehatin belavkirin.

(bb)

Etîket:

Gotara berê

Li peravên Qeterê keştiyek petrolê hat hedefkirin

Gotara pêşin

Serokê Paraguayê îstîfa kir

Nûçeyên Têkildar

Xwendekaran xwepêşandan bi rêxistin kir hêzên ewlekariyê rê li ber wan girt

Xwendekaran xwepêşandan bi rêxistin kir hêzên ewlekariy...

4 mijdar, 2026 - 12:24

Parêzgarê Hesekê û Serokê Suryanên Artodoks ê Cizîr û Firatê civiyan

Parêzgarê Hesekê û Serokê Suryanên Artodoks ê Cizîr û F...

3 mijdar, 2026 - 20:50

Li Bûkemal û Derayê pevçûn: 4 kes birîndar bûn

Li Bûkemal û Derayê pevçûn: 4 kes birîndar bûn

5 mijdar, 2026 - 22:21

Li Humsê kesek bi guleavêtinê birîndar bû

Li Humsê kesek bi guleavêtinê birîndar bû

4 mijdar, 2026 - 22:30

Li gundewarê Derayê 2 endamên Wezareta Parastinê hatin kuştin

Li gundewarê Derayê 2 endamên Wezareta Parastinê hatin ...

4 mijdar, 2026 - 13:17

Xelkê Girkê Legê: Em fitneyê qebûl nakin

Xelkê Girkê Legê: Em fitneyê qebûl nakin

6 mijdar, 2026 - 06:25