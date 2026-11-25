HPJ: Em bi yekîtiya jinan nasname û îradeya civakê biparêzin Tirkiyê bandora xwe ya herêmî berfireh dike û Netanyahu gefan li Îranê dixwe Bayik: Li pêşiya me pêşxistina sîstema demokratîk û konfederaslîzma demokratîk heye Hediye Yusif: Ji bo misogerkirina mafên jinan di destûrê de yekitiya jinan şert e Şêniyên Hesekê ji bo xwegermkirinê pêlav û plastîkan dişewitînin Jin di Sûriyeya nû de: Amadebûnên sînordar û astengiyên zêde ROJEVA NAVENDA NÛÇEYAN A 25-11-2026 Hêzên Îranê du caran Pênciwênê bombebaran kir Helîkopterek Tirkiyeyê kete xwarê: 5 leşker mirin Nêçîrvan Barzanî: Divê çareserî li ser bingeha rêzgirtina li destûrê be Li dijî du kampên li Hewlêr û Koye êriş Bafil Talebanî: Em ê parastina statûya xwe ya destûrî bikin Mesûd Barzanî: Herêma Kurdistanê nakeve jêr biryarên derveyî destûrê NADA‘yê li dijî tundiyê banga têkoşîna hevpar kir