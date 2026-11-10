Zelensky: Di danûstandinên Ebû Dabî de mijarên mirovî hatin nîqaşkirin

Serokê Ukraynayê Volodymyr Zelensky diyar kir ku di danûstandinên sêalî yên bi Rûsyayê re ku li Ebû Dabî hatin lidarxistin de, mijarên mirovî û garantiyên ewlehiyê, pevguhertina dîlgirtiyan û vegerandina zarokan, hatin gotûbêjkirin.

Zelensky: Di danûstandinên Ebû Dabî de mijarên mirovî hatin nîqaşkirin
CÎHAN - ROJHILATA NAVÎN
10 mijdar, 2026   19:52
NAVENDA NÛÇEYAN
+

Serokê Ukraynayê Volodymyr Zelensky ragihand ku di danûstandinên sêalî yên de bi Rûsyayê re yên li paytexta Îmaratê Ebû Dabî ku bi beşdariya Dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê (DYA) pêk hatin mijarên mirovî, bi taybetî pevguhertina dîlgirtiyan û vegerandina zarokan hatin nîqaşkirin.

Zelensky di serdana xwe ya Danîmarkayê de ku bi komek xwendekaran re axivî, diyar kir ku garantiyên ewlehiyê jî di nav mijarên rojeva van danûstandinan de bûn.

(f)

Etîket:

Gotara berê

Di êrişên Îsraîlê yên li ser Xezayê de 4 kes hatin kuştin

Gotara pêşin

Îsraîlê derdora bajarokê Beyt Cin ê Şamê topbaran kir

Nûçeyên Têkildar

Deriyê di navbera Îran û Iraqê de vebû

Deriyê di navbera Îran û Iraqê de vebû

10 mijdar, 2026 - 11:06

Li Şerîda Xezayê kesek hat kuştin û 19 birîndar bûn

Li Şerîda Xezayê kesek hat kuştin û 19 birîndar bûn

9 mijdar, 2026 - 23:30

Li peravên Qeterê keştiyek petrolê hat hedefkirin

Li peravên Qeterê keştiyek petrolê hat hedefkirin

5 mijdar, 2026 - 19:53

NY: Bi milyonan koçberên Sûdanî rûbirûyî tehdîdên nebûna cih in

NY: Bi milyonan koçberên Sûdanî rûbirûyî tehdîdên nebûn...

6 mijdar, 2026 - 17:49

Rojevên hefteyekê: Hilbijartinên DYA û Îsraîlê û ji nû ve avakirina hevsengiyên hêzan

Rojevên hefteyekê: Hilbijartinên DYA û Îsraîlê û ji nû ...

8 mijdar, 2026 - 07:35

Xwendekar û mamoste li Fransayê dê careke din dakevin qadan

Xwendekar û mamoste li Fransayê dê careke din dakevin q...

10 mijdar, 2026 - 11:52