Li Minbicê di êrişeke çekdarî de bavek û kurê wî hatin kuştin

Li bajarê Minbicê di encama êrişeke çekdarî ya çekdarên nenas de bav û kurekî wî hatin kuştin.

Li Minbicê di êrişeke çekdarî de bavek û kurê wî hatin kuştin
ROJANE
31 cotmeh, 2026   22:07
NAVENDA NÛÇEYAN
+

Li gorî SOHR‘ê, li bajarê Minbicê yê gundewarê rojhilatê Helebê bav û kurekî xwe di encama êrişekê de hatin kuştin.

SOHR‘ê der barê mijarê de ev agahî dan: "Hejmareke çekdar ku li erebeyê bû li taxa Nifûs a bajêr rasterast gule li kesekî û kurê wî reşandin piştre reviyan."

Zanyariyên der barê nasnameya êrişkaran û sedemên êrişê de nehatin parvekirin.

Li gorî SOHR‘ê, ji destpêka îsal (2026) ve di sûcên bi vî rengî de 390 mêr, 67 jin û 42 zarok hatin kuştin.

(bb)

Etîket:

Gotara berê

Li Hurmuzê mayîn bi keştiyek petrolê ve teqiya

Gotara pêşin

Sancar: Birêz Ocalan derbasî cihê nû yê li Îmraliyê hatiye çêkirin bû

Nûçeyên Têkildar

Şandeyek ji PYD’ê tev li Konferansa Hevpeymaniya Cîhana Erebî bû

Şandeyek ji PYD’ê tev li Konferansa Hevpeymaniya Cîhana...

29 cotmeh, 2026 - 20:31

Bandora koçberiya ji neçarî ya li ser aştiya civakî, aborî û jinan bû mijara nîqaşê

Bandora koçberiya ji neçarî ya li ser aştiya civakî, ab...

31 cotmeh, 2026 - 15:32

Hêzên Îsraîlê 2 girtî berdan

Hêzên Îsraîlê 2 girtî berdan

31 cotmeh, 2026 - 22:44

Li Dera û Hemayê ji ber teqîna mayînan 5 zarok bûn qurbanî

Li Dera û Hemayê ji ber teqîna mayînan 5 zarok bûn qurbanî

30 cotmeh, 2026 - 20:33

Meclisa Hesekê Roja Cîhanî ya Berxwedana Kobanê pîroz kir

Meclisa Hesekê Roja Cîhanî ya Berxwedana Kobanê pîroz kir

31 cotmeh, 2026 - 14:29

Jin daxwaza mafên xwe yên ziman û çandî dikin

Jin daxwaza mafên xwe yên ziman û çandî dikin

29 cotmeh, 2026 - 05:05