Rejîma Îranê 3 xwepêşanderan bi darve kir

Li Senegalê keştiya koçberan noqî avê bû: 21 kes mirin Li Dêrazorê di gulebaranê de kesek hat kuştin Tevgerên jin bi boneya 25’ê Mijdarê: Pêwîstî bi yekîtiyek xurtir heye Lîstikvanên dibistana Tayekwandoyê 8 madaliya wergirtin Înisiyatîfa Yekitiya Demokratîk: Divê Başûr pirsgirêkan bi diyalogê çareser bikin Li Dêrikê şehîd Izedîn Şabî hat oxirkirin KJAR: Çarenûsa du endamên me nayê zanîn Xwendekarên li Hesekê daxwaza perwerdeya bi zimanê kurdî kirin Meclisa Giştî ya PYD`ê entegrasyon û rewşa Sûriyeyê nîqaş kir Xwendekarên Kobanê daxwaza perwerdeya bi zimanê kurdî kirin Komîna Fîlm a Rojava li Qamişloyê dest bi kampanyaya paqijiyê kir Platforma Çalakiyên Hevbeş a Tevger û Rêxistina Jinan starta çalakiyên 25`ê Mijdarê da Li Tengava Hurmizê 3 keştî hatin hedefgirtin Li Japonyayê bi pileya 5,7 erd hejiya