Rejîma Îranê 3 xwepêşanderan bi darve kir

Rejîma Îranê 3 kesên di dema xwepêşandanên çileya 2026’an de hatibûn girtin, li bajarê Kerec bi darve kir. Li aliyê din jî li Meşhed, Tehran û Kerecê dadgehan cezayên girtîgehê li 15 xwepêşanderan birî.

Rejîma Îranê 3 xwepêşanderan bi darve kir
CÎHAN - ROJHILATA NAVÎN
8 mijdar, 2026   10:14
NAVENDA NÛÇEYAN
+

Ajansa Mîzan a ser bi desthilata dadwerî ya Îranê, di derbarê darvekirin û lêbirîna cezayê girtîgehê ji bo xwepêşanderan, agahiyan parve kir.

Di nûçeyê de hatiye diyarkirin ku vê sibehê 3 xwepêşanderên bi navên; Hesen Dêwbend, Hemîd Kazimî û Reza Zengene ku di dema xwepêşandanên çileya 2026’an de hatibûn girtin, li bajarê Kerecê hatin darvekirin.

Hatiye diyarkirin ku Dadgeha Şoreşê ya Kerecê van her sê kesan bi tometa ‘Têkdana malê giştî’ ceza kiriye û dest bi ser mal û mulkê her sê kesan de hatiye girtin.

Her wiha hat diyarkirin ku di heman dosyayê de 8 xwepêşanderên din jî her yek di navbera 5 ta 10 salan de cezayê girtîgehê lê birîne.

Li aliyê din Dadgeha Şoreşê ya bajarê Meşhed cezayê darvekirinê li 2 xwepêşanderên bi navên; Elî Zaxî û Îlya Ekberî birî.

Li Tehranê jî dadgehê li kesek bi navê Hisên Darabî bi tometa ‘Hevkariya bi dewleta dijmin re’ cezayê 25 sal girtîgehê lê birî.

Ev pêla nû ya darvekirin û lêbirîna cezayên darvekirinê di demek de ye ku beriya niha Rêxistina Mafên Mirovan ya Îranê eşkere kiribû ku herî kêm 36 xwepêşanderên hatibûn girtin, hatine darvekirin.

Etîket:

Gotara berê

Li girava Qeşmê teqîn rû dan

Gotara pêşin

Rûsyayê êrişên berfereh li dijî Ukraynayê pêk anîn

Nûçeyên Têkildar

Hesabên siyasî û leşkerî yên cûda û tirsa gurbûna pevçûnê li Rojhilata Navîn

Hesabên siyasî û leşkerî yên cûda û tirsa gurbûna pevçû...

7 mijdar, 2026 - 10:11

Di êrişên li ser Xezayê de 5 kes hatin kuştin

Di êrişên li ser Xezayê de 5 kes hatin kuştin

3 mijdar, 2026 - 23:11

Li Senegalê keştiya koçberan noqî avê bû: 21 kes mirin

Li Senegalê keştiya koçberan noqî avê bû: 21 kes mirin

8 mijdar, 2026 - 18:20

DYA'ê li Girava Keşm a li Tengava Hurmuzê xist

DYA'ê li Girava Keşm a li Tengava Hurmuzê xist

3 mijdar, 2026 - 11:06

Hûsiyan êrişî balafirgehên Demam û Cazan ên Siûdiyê kir

Hûsiyan êrişî balafirgehên Demam û Cazan ên Siûdiyê kir

2 mijdar, 2026 - 20:44

Medyaya Erebî bandorên şerê bi Îranê re bi siberoja rêveberiya Trump ve girêda

Medyaya Erebî bandorên şerê bi Îranê re bi siberoja rêv...

4 mijdar, 2026 - 09:56