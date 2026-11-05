Li Çilaxayê daxwaza çêkirina rê dikin

Rêyên Çilaxa û gundewarên wê êdî xira bûne û pêdiviya wan bi sererastkirinê heye. Êdî çûyîn û hatin, bi taybet dema baran dibare, gelekî zehmet bûye.

Li Çilaxayê daxwaza çêkirina rê dikin
Li Çilaxayê daxwaza çêkirina rê dikin
Li Çilaxayê daxwaza çêkirina rê dikin
Li Çilaxayê daxwaza çêkirina rê dikin
Li Çilaxayê daxwaza çêkirina rê dikin
Li Çilaxayê daxwaza çêkirina rê dikin
Li Çilaxayê daxwaza çêkirina rê dikin
Li Çilaxayê daxwaza çêkirina rê dikin
Li Çilaxayê daxwaza çêkirina rê dikin
Li Çilaxayê daxwaza çêkirina rê dikin
Li Çilaxayê daxwaza çêkirina rê dikin
Li Çilaxayê daxwaza çêkirina rê dikin
Li Çilaxayê daxwaza çêkirina rê dikin
Li Çilaxayê daxwaza çêkirina rê dikin
Li Çilaxayê daxwaza çêkirina rê dikin
Li Çilaxayê daxwaza çêkirina rê dikin
Li Çilaxayê daxwaza çêkirina rê dikin
CIVAK Û JIYAN
5 mijdar, 2026   04:43
QAMIŞLO
BESNA ŞEMO
+

Li Çilaxayê û gundewarên wê di baranê de ji bo şêniyan zehmet e ku biçin û werin. Rê xirabe ne, çal û kort tijî av dibin û bandorê li tevgera şêniyan dike.

Şaredariya Gel a Çilaxayê nikare pirsgirêka rê çareser bike. Piştî ku sazî entegreyî hikumeta veguhêz a Sûriyeyê bûn budçeya wê têre nekir ku rêyan sererast bike. Şaredariya Çilaxayê bi tenê rêya giştî ya bajêr zift kir û li gundê Şibik şebekeya kanalîzasyonê bi dirêjahiya 400 metre danî.

Her wiha li Çilaxayê miqdara ziftê jî kêm e û têre nake ku rêyên Çilaxayê û gundewarên wê zift bikin.

ŞÊNÎ DAXWAZA ÇARESERIYÊ DIKIN

Hisên Ebas Ekaş daxwaz ji aliyên têkildar û şaredariyê kir ku pirsgirêkê zû çareser bikin û got bila hikumet budçeya Şaredariya Çilaxayê û miqdara madeya ziftê zêde bike da ku ew pirsgirêka xwe çareser bikin.

Her wiha Ekaş anî ziman ku pêdivî pê heye rêyên di navbera taxan û yên nêzî dibistanan de zû sererast bikin.

Ajoker Ehmed Mihemed jî got: "Di baranê de ji ber çal û kortan em nikarin tev bigerin. Gelekî ziyanê dide siwareyan. Êdî em nikarin rehet biçin û werin. Bi taybet dema baran dibare kesek nikare tev bigere."

(np)

ANHA 


Etîket:

Gotara berê

Silêman El Cemîlî: Ji bo ku Iraq nekeve nav şer dan û standinan didomîne

Gotara pêşin

Festîvala “Arîn Bisk û Zulfên Aştiyê” bi dawî bû

Nûçeyên Têkildar

Elî Gamêş.. gundeke bîra deverê di nava girên şûnwarî de diparêze

Elî Gamêş.. gundeke bîra deverê di nava girên şûnwarî d...

7 îlon, 2026 - 06:05

Aloziya sotemeniyê li Hema û Hesekê sektora veguhestinê pir lawaz dike

Aloziya sotemeniyê li Hema û Hesekê sektora veguhestinê...

13 îlon, 2026 - 14:27

NY: Di nav de Sûriyeyê  4 welat hewceyî alîkariyên zivistanê yê lezgîn in

NY: Di nav de Sûriyeyê  4 welat hewceyî alîkariyên zivi...

30 cotmeh, 2026 - 15:02

Qutbûna ava Elokê şênî bêzar kirine

Qutbûna ava Elokê şênî bêzar kirine

30 îlon, 2026 - 06:40

Sûriyeyî bi zivistaneke dijwar re rû bi rû ne

Sûriyeyî bi zivistaneke dijwar re rû bi rû ne

15 îlon, 2026 - 04:43

Projeya Futbol û Aştî li Tirbespiyê bi dawî bû

Projeya Futbol û Aştî li Tirbespiyê bi dawî bû

23 cotmeh, 2026 - 14:59