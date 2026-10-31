Komek çekdar ya Iraqê gefa li Amerîkayê xwarin

Koma çekdar ya bi navê Ensarula Ewfiya ku beşeke ji Eniya Îslamî ya Iraqê, hişyarî da Amerîkayê û ragihand ger Amarîka xaka Iraqê ji bo êrişa ser Îranê bikarbîne ewê bi tûndî bersiv bidin.

Komek çekdar ya Iraqê gefa li Amerîkayê xwarin
CÎHAN - ROJHILATA NAVÎN
31 cotmeh, 2026   10:28
NAVENDA NÛÇEYAN
+

Berdevkê Tevgera Ensarula Ewfiya, Elî Fetlawî di daxuyaniyek ji medyaya Iraqê de ragihand, ger xaka Iraqê ji bo êrişên li ser welatên cîran neyê bikaranîn, ewê bêalî bimînin, lê ger xaka Iraqê ji bo êrişa li ser Îranê were karanîn, ewê bi tûndî bersiv bidin.

Fetlawî bang li Amerîkayê kir ku qada asîmanî ya Iraqê binpê neke û diyarkir het binpêkirinek li beramberî serweriya Iraqê pêkwere, ewê bi tûndî bersivê bidin.

Tevgera Ensarula Ewfiya yek ji wan komên ser bi Eniya Îslamiya Iraqê ye ku berî niha ji aliyê Amerîkayê ve hatibû xistina lîsta terorê.

Etîket:

Gotara berê

Rageşiya di navbera Îran û DYA`yê û hilbijartinên Îsraîl rojeva medyaya erebî ye

Gotara pêşin

Îranê gefa bersivdayîna êrişan xwar û li 4 keştiyên neftê xist

Nûçeyên Têkildar

Erebistana Siûdî: Hûsiyan êrişî Meke û Medîne kirin

Erebistana Siûdî: Hûsiyan êrişî Meke û Medîne kirin

24 cotmeh, 2026 - 22:37

Heftename: Sûriye di navbera pirsgirêkên ewlehiya neteweyî û jinûve avakirinê de

Heftename: Sûriye di navbera pirsgirêkên ewlehiya netew...

25 cotmeh, 2026 - 07:50

Medyaya  Erebî bandorên hilbijartinên Îsraîlê û krîza serweriyê nirixand

Medyaya  Erebî bandorên hilbijartinên Îsraîlê û krîza s...

30 cotmeh, 2026 - 09:33

NY: Li Sûdanê di 3 hefteyan de zêdetirî 300 sivîl hatin kuştin

NY: Li Sûdanê di 3 hefteyan de zêdetirî 300 sivîl hatin...

24 cotmeh, 2026 - 17:05

Çeteyên DAIŞ’ê êrişî bargeheke Heşdî Şebî kir

Çeteyên DAIŞ’ê êrişî bargeheke Heşdî Şebî kir

23 cotmeh, 2026 - 09:38

Li Tengava Hurmizê balafirek bêmirov hat xistin

Li Tengava Hurmizê balafirek bêmirov hat xistin

29 cotmeh, 2026 - 12:16