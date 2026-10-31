Îsraîlê başûrê Lubnanê topbaran û bombebaran kir

Hêzên Îsraîlê bajarokên başûrê Lubnanê topbaran kirin, deverên li Nebetiyê, Bin Cibêl, Mercîyon û Tilose jî hedef girtin.

Îsraîlê başûrê Lubnanê topbaran û bombebaran kir
CÎHAN - ROJHILATA NAVÎN
31 cotmeh, 2026   19:26
NAVENDA NÛÇEYAN
+

Li gorî çapemeniya Lubnanê, balafirên şer ên Îsraîlê derdora Hedasa yê girêdayî Bint Cibêl a başûrê Lubnanê bomberan kir û derdora bajarokên Mîfîdon û Nebetiye Foqa topabaran kirin.

Li kêleka wan jî, bajarokên Konîn, Serbîn, Beyt Lîf, derdora bajarokên Hedasa û Harîsa yên Bint Cibêl, bajarokê Tilose, derdora Qenterê heta bi Wadî Hecîr ê Mercîyon hatin topabarankirin. Di heman demê de herêma di navbera bajarokên Zoter Şerqiye û Mîfîdon de jî hatin topbarankirin.

Droneke Îsraîlê Çerxerêya Kefir Tibnît-Nebetiyê bombebaran kir, balafirên şer jî herêma di navbera bajarokên Nebetiye Foqa û Kefir Tibnît û bajarokên navbera Edşît Qisêr û Tîbe de bombebaran kirin.

Li bajarokê Tilose yê Mercîyon jî artêşa Îsraîlê teqîn pêk anî.

(f)

Etîket:

Gotara berê

Têkildarî siberoja Zanîngeha Kobanê civînek hat lidarxistin

Gotara pêşin

Şandeyek PYD’ê sersaxî da malbatên qurbaniyên Kerek e

Nûçeyên Têkildar

Li Tehranê civîna çaralî dest pê kir

Li Tehranê civîna çaralî dest pê kir

26 cotmeh, 2026 - 19:01

Netanyahu bû yekem, lê nikare hikumetê ava bike!

Netanyahu bû yekem, lê nikare hikumetê ava bike!

30 cotmeh, 2026 - 13:19

Pentagon: Di şerê li dijî Îranê zêdetirî 47 milyar dolar hatiye xerckirin

Pentagon: Di şerê li dijî Îranê zêdetirî 47 milyar dola...

28 cotmeh, 2026 - 09:31

Li Şerîda Xezayê 2 kes hatin kuştin

Li Şerîda Xezayê 2 kes hatin kuştin

29 cotmeh, 2026 - 18:45

Li ser dêreke li Urdunê êriş pêk hat hin kes hatin kuştin

Li ser dêreke li Urdunê êriş pêk hat hin kes hatin kuştin

23 cotmeh, 2026 - 15:42

Reforma destûrî li Lubnanê şerkî nû di navbera Washington û Tehranê de

Reforma destûrî li Lubnanê şerkî nû di navbera Washingt...

23 cotmeh, 2026 - 09:28