Li Qamişloyê buhayê pirtûkan ji salên borî kêmtir in

Lêçûna çapkirinê, hilberîn û hawirdekirina pirtûkan biha ye lê pirtûkxaneyên Qamişloyê pirtûkan biha nafiroşin û hewl didin çanda xwendinê biparêzin.

Li Qamişloyê buhayê pirtûkan ji salên borî kêmtir in
Li Qamişloyê buhayê pirtûkan ji salên borî kêmtir in
Li Qamişloyê buhayê pirtûkan ji salên borî kêmtir in
Li Qamişloyê buhayê pirtûkan ji salên borî kêmtir in
Li Qamişloyê buhayê pirtûkan ji salên borî kêmtir in
Li Qamişloyê buhayê pirtûkan ji salên borî kêmtir in
Li Qamişloyê buhayê pirtûkan ji salên borî kêmtir in
Li Qamişloyê buhayê pirtûkan ji salên borî kêmtir in
Li Qamişloyê buhayê pirtûkan ji salên borî kêmtir in
Li Qamişloyê buhayê pirtûkan ji salên borî kêmtir in
Li Qamişloyê buhayê pirtûkan ji salên borî kêmtir in
Li Qamişloyê buhayê pirtûkan ji salên borî kêmtir in
Li Qamişloyê buhayê pirtûkan ji salên borî kêmtir in
Li Qamişloyê buhayê pirtûkan ji salên borî kêmtir in
Li Qamişloyê buhayê pirtûkan ji salên borî kêmtir in
Li Qamişloyê buhayê pirtûkan ji salên borî kêmtir in
Li Qamişloyê buhayê pirtûkan ji salên borî kêmtir in
Li Qamişloyê buhayê pirtûkan ji salên borî kêmtir in
ROJANE
1 mijdar, 2026   04:15
QAMIŞLO
MIHEMED ELO
+

Li pirtûkxaneyên Şilêr û Amara yên Qamişloyê roman, dîwanên helbestvanan, pirtûkên siyasî, felsefe, dîrok û hwd bi zimanê kurdî, erebî û tirkî hene.

Li Pirtûkxaneya Amara û Weşanxaneya Şilêr pirtûk ji dolarekî amerîkî heyanî 25 dolarî hene û hinek pirtûkên ku 4 berg in bi 100 dolarî ne. Çîrokên zarokan bi 20-30-60 hezar lîreyê Sûriyeyê hene. Buhayê hinek çîrokan bi 15 dolar e û ferheng jî bi 20 dolarî ne.

LI ŞAMÊ BUHAYÊ PIRTÛKAN

Îsal buhayê pirtûkan li Şamê ji 15 hezarî dest pê dike û li gorî naverok, weşanxane û çawaniya pirtûkê buhayê wê tê guhertin. Li Şamê bazara pirtûkên berê hatine bikaranîn heye û li wê bazarê pirtûk ne biha ne.

BUHAYÊ PIRTÛKAN LI BAŞÛRÊ KURDISTANÊ Û IRAQÊ

Li gorî agahiyên ketine destê ajansa me buhayê pirtûkan li Başûrê Kurdistanê û Iraqê di navbera 7 hezar heyanî 15 hezar (5-10 dolar) dînarê Iraqê de ne. Li gorî çawaniya pirtûkê û weşanxaneyê buhayê pirtûkan tê guhertin.

Li dikanên herêmî buhayê pirtûkan nêzî 7 hezar dînar e. Pirtûkên ji weşanxaneyê taybet û ji derve anîne buhayê wan li gorî lêçûnê tê diyarkirin. Her sal jî pêşangehên herêmî û navneteweyî mîna Pêşangeha Pirtûkan a Navneteweyî ya Hewlêrê û pêşangehên pirtûkên kurdî têne organîzekirin.

BUHAYÊ PIRTÛKAN LI HINEK DEWLETÊN EREBAN

Li Misrê di Pêşangeha Pirtûkan a Navneteweyî ya Qahîreyê de buhayê pirtûkan di navbera 150 û 500 lîreyên Misirê (3-10 dolarê amerîkî) ye. Her wiha weşanxaneyên gelêrî û bazara Sûrê Azbakayê hene û buhayê pirtûkan bi 10-50 lîreyî ne.

Li Lubnanê buhayê pirtûkan di navbera 4-20 dolarî de ye. Li Erebistana Siûdî li pirtûkxaneyên mezin buhayê pirtûkan bi 40-120 riyalên Siûdî ye (derdora 11-32 dolar). Li Îmaratê bi 45-175 dirhemî (nêzî 12-48 dolar) e.

BUHAYÊ PIRTÛKAN LI EWROPAYÊ

Li dewletên Ewropayê jî buhayê pirtûkan ji 10 euro heyanî 25 euro hene. Li Almanya, Fransa û Spanyayê qanûnên tesbîtkirina buhayên pirtûkan hene.

Karmendên li pirtûkxaneyên Qamişloyê dixebitin da zanîn ku buhayê pirtûkan li gorî naverok, nexweşxaneyê, çawaniya kaxezê û rengê wê, giranî û mezinahiya pirtûkan, bergê pirtûkan, hejmara rûpelan û çapkirina wê tê guhertin. Her wiha karmendan got pirtûkên li herêmê têne çapkirin ne wekî pirtûkên ji derve ne.

LI QAMIŞLOYÊ PIRTÛK NE BIHANE NE

Karmendên pirtûkxane û weşanxaneyên Qamişloyê diyar kir ku pirtûkên wan ne biha ne û ew çanda xwendinê diparêzin. Her wiha rewşa aborî ya herêmê didin ber çavan û hewl didin xwendevanên pirtûkan zêde bibin.

(np)

ANHA


Etîket:

Gotara berê

Îsraîlê başûrê Lubnanê topbaran û bombebaran kir

Gotara pêşin

Siyasetmedar Ezher Ehmed: Divê pirrengiya siyasî ya Sûriyeyê bê misogerkirin

Nûçeyên Têkildar

Siyasetmedar Ezher Ehmed: Divê pirrengiya siyasî ya Sûriyeyê bê misogerkirin

Siyasetmedar Ezher Ehmed: Divê pirrengiya siyasî ya Sûr...

1 mijdar, 2026 - 02:55

Almanya balyozxaneya xwe ya li Şam girt

Almanya balyozxaneya xwe ya li Şam girt

29 cotmeh, 2026 - 20:18

Sancar: Birêz Ocalan derbasî cihê nû yê li Îmraliyê hatiye çêkirin bû

Sancar: Birêz Ocalan derbasî cihê nû yê li Îmraliyê hat...

31 cotmeh, 2026 - 22:35

Leşkerên Tirk li ser sînor îşkence li 3 jinan kirin

Leşkerên Tirk li ser sînor îşkence li 3 jinan kirin

30 cotmeh, 2026 - 21:03

Ji ber lehiyan 5 kesan jiyana xwe ji dest da

Ji ber lehiyan 5 kesan jiyana xwe ji dest da

29 cotmeh, 2026 - 21:14

Li Kobanê berhevkirina zeytûnan dest pê kir

Li Kobanê berhevkirina zeytûnan dest pê kir

30 cotmeh, 2026 - 07:55