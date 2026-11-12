Nûnerên DYA`yê Witkoff û Kushner gihaştin Moskovê

Nûnerên DYA`yê gihaştin Moskovê û dê der barê dan û standinên ji bo Ukraynayê de hevdîtinê bi Pûtîn re bikin.

Nûnerên DYA`yê Witkoff û Kushner gihaştin Moskovê
CÎHAN - ROJHILATA NAVÎN
12 mijdar, 2026   10:52
NAVENDA NÛÇEYAN
+

Ajansa Rûsyayê Sputnîkê îro da zanîn ku nûnerê Dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê (DYA) Steve Witkoff û zavayê serokê DYA`yê Jared Kushner gihaştin paytexta Rûsyayê Moskovê. Dê hevdîtinê bi serokê Rûsyayê Vladîmîr Pûtîn re bikin. Di hevdîtinê de dê dan û standinên li ser krîza Ukraynayê nîqaş bikin. 

Ajansê diyar kir ku girîngiya serdanê di wextê wê de  ye, dan û standinên li Ebû Zebiyê pêk hatin 2 rojan dewam kir û şande ji Rûsya, Ukraynayê û DYA`yê tev lê bûn.

Kushner duh (çarşem) anîbû ziman ku dê ew bi nûnerên DYA`yê Steve Witkoff re biçe Moskovê û hevdîtinê bi serokê Rûsyayê Vladîmîr Pûtîn re bikin.

Her wiha Kushner di civîna çapemeniyê ya li Îmaratê de gotibû: "Ez û Steve Witkoff plan dikin ku sibe (pêncşem) biçin Moskovê û hevdîtinê bi serok Pûtîn re bikin. Em ê di hevdîtinê de dan û standinên Rûsya, Ukraynayê û DYA`yê nîqaş bikin û hewl bidin di hinek mijaran de gavan biavêjin. Ji ber ku em dibînin derfet heye ku gav were avêtin."

Roja çarşemê li Ebû Zebiyê Rûsya, DYA û Ukraynayê dan û standin kirin û 2 rojan dewam kir.

(np)

Etîket:

Gotara berê

Karwanekî din ê koçberên Serêkaniyê bi rê ket

Gotara pêşin

Îsraîlê li Xezeyê êrişî nexweşxaneyê kir: 6 kes mirin, 20 kes birîndar bûn

Nûçeyên Têkildar

Deriyê di navbera Îran û Iraqê de vebû

Deriyê di navbera Îran û Iraqê de vebû

10 mijdar, 2026 - 11:06

Li îranê di mehek de herê kên 80 kes hatine darvekirin

Li îranê di mehek de herê kên 80 kes hatine darvekirin

6 mijdar, 2026 - 16:46

Hesabên siyasî û leşkerî yên cûda û tirsa gurbûna pevçûnê li Rojhilata Navîn

Hesabên siyasî û leşkerî yên cûda û tirsa gurbûna pevçû...

7 mijdar, 2026 - 10:11

Roja yekemîn a danûstandinên Rûsya û Ukraynayê li Ebû Dabî bi dawî bû

Roja yekemîn a danûstandinên Rûsya û Ukraynayê li Ebû D...

10 mijdar, 2026 - 17:48

Zextên şer û hevsengiyan li Rojhilata Navîn rojeve medyayê bû

Zextên şer û hevsengiyan li Rojhilata Navîn rojeve medy...

10 mijdar, 2026 - 09:18

Îsraîlê li Xezeyê êrişî nexweşxaneyê kir: 6 kes mirin, 20 kes birîndar bûn

Îsraîlê li Xezeyê êrişî nexweşxaneyê kir: 6 kes mirin, ...

12 mijdar, 2026 - 11:19