Li Kobanê meşa piştgiriya Başûrê Kurdistanê Li Qamişloyê piştigiriya bi gelê Başûrê Kurdistanê hat nîşandan Iraqê dest bi girtina deriyên sînor ên 'nefermî' kir Îlham Ehmed bû endama Meclisa Gel Ji bo daxwazên şêniyên Efrînê bi beşdariya Îlham Ehmed komxebatek hat lidarxistin Li Tirbespiyê salvegera damezirandina PKK`ê hat pîrozkirin Xelkê Amûdê salvegera damezirandina PKK’ê pîroz kir Înîsiyatîfa gel a bajarê kobanê 27’ê Mijdarê pîroz kir Desteya Ewlehiya Netewî ya Tirkiyeyê civiya Heyeta DEM Partiyê bi Bahçelî re hevdîtin pêk anî Ji 1001 îmzevanan nexşerêyeke nû Li Bangkokê li refîneriyeke petrolê teqîn Partiyên li Kobanê: Em piştgiriya xwe ji bo Başûrê Kurdistanê radigihînin KCK: Rêber Apo û xeta PKK'ê dê ji niha û pê ve jî bi gelê me û mirovahiyê bidin qezenckirin