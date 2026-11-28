Li Efganistanê teqîn: 25 xwendekaran jiyana xwe ji dest dan Nêrgiz Mihemedî ji civîna 'One Young World' re peyam şand Civîna YNK û PDK’ê destpê kir Şerê di navbera Rûsya û Ukraynayê de gur dibe Li Sûriyeyê di qezayên trafîkê û şewatan de 43 kes birîndar bûn Dê PDK û YNKê li Silêmaniyê bicivin Amerîka: Divê Iraq û Herêm bi diyalogê pirsgirêkan çareser bikin Pêvajo li benda geşedanên nû ye: Wê deste biçe Îmraliyê? Kongra Star: Yekîtiya Kurdan ji bo parastina destkeftiyên gelê Kurd pêwîst e Hevsengiya hêzên navneteweyî û îhtîmala zêdebûna şerê bi Îranê re Li Dêrazorê êriş, li Siwêda pevçûn û li Şamê destdirêjî Şêniyên gundê Çetelê ji bo demekê pirsgirêka elektrîkê çareser kir Li Til Temirê 13 dibistan wêran bûne, xwendekar ji perwerdeyê bê par in ‘Li hember tundiyê pêdivî bi qanûn û mekanîzmayên parastinê yên lezgîn heye’