HPG’ê 8 şehîdên ji Urmiyeyê bi rêzdarî bi bîr anî

HPG’ê 8 şehîdên ji Urmiyeyê bi rêzdarî bi bîr anî û got, “Em soz didin ku di her şert û mercê de dilsozê bîranîna şehîdan bimînin û teqez armancên wan bi ser bixin.”

HPG’ê 8 şehîdên ji Urmiyeyê bi rêzdarî bi bîr anî
KURDISTAN
15 mijdar, 2026   09:54
NAVENDA NÛÇEYAN
+

Daxuyaniya Navenda Ragihandin û Çapemeniyê ya HPG’ê bi vî rengî ye:

“Em hevrêyên xwe Tufan Egîd, Rizgar Amed, Mahsum Habeş, Şoreş Cansiz, Zinar Raperîn, Simko Urmiye, Egîd Herkî û Eşref Çiyager ên di nava refên Gerîla Azadiyê yên Kurdistanê de li cih û demên cuda şehîd bûn, bi rêzdarî, hezkirin û minetdarî bi bîr tînin.

Hevrêyên me yên di nava gelê welatparêz ê ji bajarê Urmiye yê Rojhilatê Kurdistanê de mezin bûne, li ser xeta fedayî ya Apoyî meşiyane û ji bo azadiya gelê me canê xwe feda kirine weke pêşengên têkoşîna li çiyayên Kurdistanê bi rola xwe rabûn. Zanebûna neteweyî û çanda berxwedanê ya gelê Rojhilat, di şexsê van fedayiyan de veguherî çalakî û heqîqeta azadiyê. Her hevrêyek me îradeya herî saxlem a berxwedana li dijî mêtingeriyê temsîl kir. Ev fedakarî di têkoşîna azadiyê ya gelê me de bû pisûla û meşaleyeke ku navemire. Mîrateya têkoşînê ya şehîdên me, bû pisûleyeke ku rê nîşanî şopdarên xwe dide, bû çinareke ku wê her tim li her parçeyê xaka Kurdistanê şîn bibe. Baweriya me bêdawî ye ku gelê me yê Rojhilatê Kurdistanê û tevahî gelê me yê welatparêz ê Kurdistanê wê xwedî li şehîdên xwe derbikeve û timî bibin şopdarên şehîdên me.

Li ser vî bingehî em ji malbatên hêja yên şehîdên xwe, gelê Urmiye û tevahî gelê Kurd ê welatparêz re sersaxiyê dixwazin. Em soz didin ku di her şert û mercê de dilsozê bîranîna şehîdan bimînin û teqez armancên wan bi ser bixin.”

Agahiyên derbarê nasnameyên hevrêyên me yên şehîd bi vî rengî ne:

Nasnav: Tufan Agir

Nav û Paşnav: Cevat Pilefken

Cihê Jidayikbûnê: Urmiye

Navê Dayik – Bav: Gozel – Saleh

Cih û Dîroka Şehadetê: 2010 / Zagros

Nasnav: Rizgar Amed

Nav û Paşnav: Behram Hideri Bedreş

Cihê Jidayikbûnê: Urmiye

Navê Dayik – Bav: Nazife – Huseyin

Cih û Dîroka Şehadetê: 9 Gulan 2012 / Zap

Nasnav: Mahsum Habeş

Nav û Paşnav: Nasir Derwêş

Cihê Jidayikbûnê: Urmiye

Navê Dayik – Bav: Mazicin – Şemsettin

Cih û Dîroka Şehadetê: 5 Nîsan 2018 / Xakurkê

Nasnav: Şoreş Cansız

Nav û Paşnav: Umîd Îsmaîlî

Cihê Jidayikbûnê: Urmiye

Navê Dayik – Bav: Sudabî Şerîfî – Kerîm

Cih û Dîroka Şehadetê: 13 Tîrmeh 2019 / Xakurkê

Nasnav: Zinar Raperîn

Nav û Paşnav: Hêjar Ferzane

Cihê Jidayikbûnê: Urmiye

Navê Dayik – Bav: Nergîz – Osman

Cih û Dîroka Şehadetê: 20 Gulan 2025 / Garê

Nasnav: Simko Urmiye

Nav û Paşnav: Tohîd Muradî

Cihê Jidayikbûnê: Urmiye

Navê Dayik – Bav: Hediye – Nacî

Cih û Dîroka Şehadetê: 26 Adar 2018 / Xakurkê

Nasnav: Egîd Herkî

Nav û Paşnav: Becî Mendahekî

Cihê Jidayikbûnê: Urmiye

Navê Dayik – Bav: Zerê – Hatem

Cih û Dîroka Şehadetê: 15 Tebax 2014 / Xakurkê

Nasnav: Eşref Çiyager

Nav û Paşnav: Mîlad Osmanî Mekanî

Cihê Jidayikbûnê: Urmiye

Navê Dayik – Bav: Zelîxa – Îsa

Cih û Dîroka Şehadetê: 10 Tîrmeh 2022 / Qendîl

Etîket:

Gotara berê

Ji KNK'ê banga ji bo eşkerekirina cihê gorên Seyîd Riza û hevrêyên wî

Nûçeyên Têkildar

Li Rojhilatê Kurdistanê ji ber şer ziyan gihiştiye 18 avahiyên dîrokî

Li Rojhilatê Kurdistanê ji ber şer ziyan gihiştiye 18 a...

14 mijdar, 2026 - 17:48

Înisiyatîfa Yekitiya Demokratîk: Divê Başûr pirsgirêkan bi diyalogê çareser bikin

Înisiyatîfa Yekitiya Demokratîk: Divê Başûr pirsgirêkan...

8 mijdar, 2026 - 15:03

Nêçîrvan Barzanî û Tuncer Bakirhan hevdîtinek pêk anî

Nêçîrvan Barzanî û Tuncer Bakirhan hevdîtinek pêk anî

13 cotmeh, 2026 - 12:51

Rejîma Îranê bi dronan êrişî Komeleya Şoreşgerên Zehmetkêş kir

Rejîma Îranê bi dronan êrişî Komeleya Şoreşgerên Zehmet...

4 mijdar, 2026 - 10:22

5 çiyagerên ji aliyê Îranê ve hatin binçavkirin windane

5 çiyagerên ji aliyê Îranê ve hatin binçavkirin windane

20 cotmeh, 2026 - 12:32

‘Rewşa li Başûrê Kurdistanê gefê li yekitî û destkeftiyan dixwe’

‘Rewşa li Başûrê Kurdistanê gefê li yekitî û destkeftiy...

10 mijdar, 2026 - 06:30