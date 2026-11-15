HPG’ê 8 şehîdên ji Urmiyeyê bi rêzdarî bi bîr anî Ji KNK'ê banga ji bo eşkerekirina cihê gorên Seyîd Riza û hevrêyên wî Heftename; Mîrateya Sûriye û geşedanên Îsraîlê Bihabûnê bandor li amadekariyên zivistanê jî kiriye Rewşenbîrên li Kobanê: Em sînordarkirina perwerdeya bi zimanê kurdî qebûl nakin Cotkar dibêjin zehmet e îsal çandiniyê bikin ROJEVA NAVENDA NÛÇEYAN A 15-11-2026 Li Fransayê banga grev û xwepêşandaneke nû hatin kirin Hêzên Îsraîlê li gundewarên Quneytrayê dan Di teqîna li Ceremanayê de 2 kes mirin Di êrişên li ser Xezayê de 3 kes hatin kuştin Li Ceremana teqîn: Hejmarek kes birîndar bûn Komeleya Newroz tundiya li ser jinan nîqaş kir Li Serêkaniyê nêzî 300 kes jehrî bûne