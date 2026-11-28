Amerîka: Divê Iraq û Herêm bi diyalogê pirsgirêkan çareser bikin Pêvajo li benda geşedanên nû ye: Wê deste biçe Îmraliyê? Kongra Star: Yekîtiya Kurdan ji bo parastina destkeftiyên gelê Kurd pêwîst e Hevsengiya hêzên navneteweyî û îhtîmala zêdebûna şerê bi Îranê re Li Dêrazorê êriş, li Siwêda pevçûn û li Şamê destdirêjî Şêniyên gundê Çetelê ji bo demekê pirsgirêka elektrîkê çareser kir Li Til Temirê 13 dibistan wêran bûne, xwendekar ji perwerdeyê bê par in ‘Li hember tundiyê pêdivî bi qanûn û mekanîzmayên parastinê yên lezgîn heye’ Li Başûrê Kurdistanê dê destkeftiyên Kurdan çawa bên parastin? PKK, ji têkoşîna çekdarî ber bi siyaseta demokratîk ve - 2 ROJEVA NAVENDA NÛÇEYAN A 28-11-2026 Îlham Ehmed atolyaya duh a li Efrînê vegot Li Şengalê erd hejiya 27'ê Mijdarê li Dêrikê hat pîrozkirin