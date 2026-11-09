Carek din êrişî Kormorê hate kirin

Duh bi şev bi droneyan êrişî ser qada gazê ya Kormorê hate kirin û ziyanek mezin berket. Hilberîn û hinardekirina gazê ya li qadê rawestiya.

Carek din êrişî Kormorê hate kirin
ROJANE
9 mijdar, 2026   08:12
NAVENDA  NÛÇEYAN
+

Carek din duh bi şev bi droneyan êrişî ser qada gazê ya Kormor a li sînorê bajarokê Çemçemal ya ser bi parêzgeha Silêmaniyê hate kirin.

Di encama êrişê de ziyanek mezin gihiştiye bîrê û hilberandin û hinardekirina gazê rawestaye.

Gorî heman agahiyên berdest, di êrişê de ti ziyanên canî çênebûne, beşa LPG’ê hatiye hedef girtin.

Her wiha piştî êrişê li beşek navçeyên Herêma Kurdistanê elektrîk qût bû. Piştî wê Wezareta Elektrîkê ya Herêmê ragihand ku ji ber êrişê 2800 mgW elektrîk kêm bibe.


Etîket:

Gotara berê

Îsraîlê li bajarokên Lubnanê da

Gotara pêşin

Piştî lehiyê li gundewarê Serêkaniyê mayîn û teqemenî derketin

Nûçeyên Têkildar

Mazlûm Ebdî bi xwendekarên Zanîngeha Rojava re civiya

Mazlûm Ebdî bi xwendekarên Zanîngeha Rojava re civiya

9 mijdar, 2026 - 17:27

Li Bûkemal û Derayê pevçûn: 4 kes birîndar bûn

Li Bûkemal û Derayê pevçûn: 4 kes birîndar bûn

5 mijdar, 2026 - 22:21

Mazlûm Ebdî serdana hola sersaxiyê ya şehîd Ciwan Îbrahîm kir

Mazlûm Ebdî serdana hola sersaxiyê ya şehîd Ciwan Îbrah...

5 mijdar, 2026 - 23:09

Li herêma Cizîrê pîşesazî û astengiyên li pêş wê

Li herêma Cizîrê pîşesazî û astengiyên li pêş wê

7 mijdar, 2026 - 02:50

Xelkê Girkê Legê: Em fitneyê qebûl nakin

Xelkê Girkê Legê: Em fitneyê qebûl nakin

6 mijdar, 2026 - 06:25

Jendermeyên Tirk li 3 ciwanên ji Girê Spî dan

Jendermeyên Tirk li 3 ciwanên ji Girê Spî dan

7 mijdar, 2026 - 18:11