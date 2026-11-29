Li Hesekê pirtûkên hîndekariyê negihîştine dibistanan Piştî dirêjkirina dema xebatê dibe ku karmendên jin dev ji kar berdin ROJEVA NAVENDA NÛÇEYAN A 29-11-2026 Li Girava Qeşmê ya Îranê dengê teqînan Îlham Ehmed sonda destûrî xwar Ukraynayê 3 stasyonên petrolê yên Rûsyayê kirin armanc Li Dirbêsiyê şehîdekî Lîwaya Hesekê hat oxirkirin Mîhrîcana Çandê ya Deqên Şanoyê di roja 2’yem de ye Îsraîlê li başûrê Lubnanê da Li Helebê ji ber teqîna mayînekê zarokek mir û bav birîndar bû Meclisa jinan a PYD`ê civîna xwe ya du salan li dar xist Li Siwêdayê çalakiyeke wêjeyî ya bi boneya 25’ê Mijdarê Civîna YNK û PDK’ê bi dawî bû Li Qamişloyê xortek hat kuştin