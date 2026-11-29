Şehîd Şîlan li Kobanê hat bibîranîn Heyva Sor a Kurdî 50 kursiyên dibistanê radestî dibistaneke Qamişloyê kir Li bajarê Girkê Legê û Til Temirê şehîd Şîlan Baqî bi bîr anîn Bakurê Kurdistanê: Çalakiya nobedê ya bêdem a ji bo girtiyên nexweş, didome Ji ber qezaya tirafîkê li gundewarê Şamê 29 kes birîndar bûn Îranê hişyarî da Iraqê Li parêzgeha Hesekê 7 hezar saetên kehrebeyê hatine danîn Gelo dê El Zeydî Iraqê ber bi fitneyeke erebî-kurdî ve bibe? Xebat Beşîr: Em ê li hember hişmendiya ku me paşguh dike tê bikoşin Li Hesekê pirtûkên hîndekariyê negihîştine dibistanan Piştî dirêjkirina dema xebatê dibe ku karmendên jin dev ji kar berdin ROJEVA NAVENDA NÛÇEYAN A 29-11-2026 Li Girava Qeşmê ya Îranê dengê teqînan Îlham Ehmed sonda destûrî xwar