Piştî lehiyê li gundewarê Serêkaniyê mayîn û teqemenî derketin

Li gundê El Erîşa, li gundewarê rojhilatê Serêkaniyê, piştî lehiyê, di hundirê kanala avdanê ya li kêleka gund de mayîn û teqemeniyên çêkirî derketin, şêniyên gund daxwaza rakirina mayînan kir.

Piştî lehiyê li gundewarê Serêkaniyê mayîn û teqemenî derketin
ROJANE
9 mijdar, 2026   09:22
HESEKÊ
+

Piştî baranên dijwar û lehiyên ji nişka ve yên li herêmê, şêniyên gundê gundê El Erîşa, li gundewarê rojhilatê Serêkaniyê di hundirê kanala avdanê ya li kêleka gund de mayîn û teqemeniyên çêkirî dîtin. 

Şêniyan bang li rayedarên pêwendîdar kirin ku rakirina van bermayiyan bilezînin û herêmê ewle bikin.

(k)

Etîket:

Gotara berê

Carek din êrişî Kormorê hate kirin

Gotara pêşin

Hêzên Îsraîlê ketin gundewarên Derayê û xaleke kontrolê li gundewarên Quneytrayê...

Nûçeyên Têkildar

‘Sûriye bi hevgirtin û rêzgirtinê ava dibe’

‘Sûriye bi hevgirtin û rêzgirtinê ava dibe’

7 mijdar, 2026 - 04:15

Sûriye û Urdunê 11 peymanên tevkariyê îmze kirin

Sûriye û Urdunê 11 peymanên tevkariyê îmze kirin

9 mijdar, 2026 - 17:50

Urdinê 4 kesên dixwestin bi qaçaxî ji Sûriyeyê derbas bibin girtin

Urdinê 4 kesên dixwestin bi qaçaxî ji Sûriyeyê derbas b...

8 mijdar, 2026 - 11:04

Xwendekarên Kobanê daxwaza perwerdeya bi zimanê kurdî kirin

Xwendekarên Kobanê daxwaza perwerdeya bi zimanê kurdî k...

8 mijdar, 2026 - 13:34

Li Sûriyeyê di encama teqîna mayînan de kuştî û birîndar çêbûn

Li Sûriyeyê di encama teqîna mayînan de kuştî û birînda...

7 mijdar, 2026 - 15:00

Kedkarê çapemeniya azad Mûsa Alo koça dawî kir

Kedkarê çapemeniya azad Mûsa Alo koça dawî kir

6 mijdar, 2026 - 11:19