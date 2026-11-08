Îsraîlê li bajarokên Lubnanê da

Balafirên şer ên Îsraîlê li Wadî Siloqî, Hedasa, Mensorî û Bereşît ên başûrê Lubnanê da.

Îsraîlê li bajarokên Lubnanê da
CÎHAN - ROJHILATA NAVÎN
8 mijdar, 2026   23:46
NAVENDA NÛÇEYAN
+

Balafirên şer ên Îsraîlê li Wadî Siloqî, bajarokên Hedasa, Mensorî û derdora Bereşît ên başûrê Lubnanê da.

Di heman demê de Îsraîlê bajarokê Mensorî, derdora bajarokê Zoter Şerqiye û daristana bajarokê Îta El Şeib topbaran kirin.

(f)

Etîket:

Gotara berê

Bi dronan êrişî qada gazê ya Kormorê ya li Silêmaniyê kirin

Nûçeyên Têkildar

‘Di 6 rojan de herî kêm 25 kes hatine darvekirin’

‘Di 6 rojan de herî kêm 25 kes hatine darvekirin’

3 mijdar, 2026 - 13:38

Parlamentoya Belçîkayê têkildarî ‘penaberên neqanûnî’ pêşnûmeyek pejirand

Parlamentoya Belçîkayê têkildarî ‘penaberên neqanûnî’ p...

6 mijdar, 2026 - 13:35

Rejîma Îranê 24 sal cezayê girtîgehê li 3 kesan birî

Rejîma Îranê 24 sal cezayê girtîgehê li 3 kesan birî

4 mijdar, 2026 - 23:16

Rûsya li tesîsên enerjî û lojîsîkê yên Ukraynayê xistin

Rûsya li tesîsên enerjî û lojîsîkê yên Ukraynayê xistin

6 mijdar, 2026 - 10:23

Li Fransayê bi sed hezaran kes daketin qadan

Li Fransayê bi sed hezaran kes daketin qadan

5 mijdar, 2026 - 18:16

Li Senegalê keştiya koçberan noqî avê bû: 21 kes mirin

Li Senegalê keştiya koçberan noqî avê bû: 21 kes mirin

8 mijdar, 2026 - 18:20