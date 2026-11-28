Meclisa jinan a PYD`ê civîna xwe ya du salan li dar xist Li Siwêdayê çalakiyeke wêjeyî ya bi boneya 25’ê Mijdarê Civîna YNK û PDK’ê bi dawî bû Li Qamişloyê xortek hat kuştin Malbatên şehîdan salvegera damezirandina PKK`ê pîroz kir Ji bo parastina Zanîngeha Rojava kampanya hashtagê Li Efganistanê teqîn: 25 xwendekaran jiyana xwe ji dest dan Nêrgiz Mihemedî ji civîna 'One Young World' re peyam şand Civîna YNK û PDK’ê destpê kir Şerê di navbera Rûsya û Ukraynayê de gur dibe Li Sûriyeyê di qezayên trafîkê û şewatan de 43 kes birîndar bûn Dê PDK û YNKê li Silêmaniyê bicivin Amerîka: Divê Iraq û Herêm bi diyalogê pirsgirêkan çareser bikin Pêvajo li benda geşedanên nû ye: Wê deste biçe Îmraliyê?