Bafil Talebanî: Em ji hikûmetê xwe vedikişîn

Bafil Talebanî ragihand ku ew îtiraf bi civîna Parlamentoya Herêma Başûrê Kurdistanê nakin û daxwaz ji PDK’ê kir ku dawî li tevgera hêzê bîne û got: “Em ji vê hikûmetê vedikişin.”

Bafil Talebanî: Em ji hikûmetê xwe vedikişîn
KURDISTAN
5 mijdar, 2026   22:51
NAVENDA NÛÇEYANA
+

Piştî civîna Meclisa Rêveberiya Yekitiya Niştîmanî Kurdistan (YNK) bi tevlîbûna serokê wê Bafil Talebanî û şûnde berî niha Bafil Talebanî peyameke bi dîmen ser civînê da.

Bafil Talebanî ragihand ku wan gelek caran li Hewlêrê bi berpirsan re hevdîtin pêk anîne û got: “Her carê ku pêşketin çêbûye di hevdîtinan de têk çûye, parlamento li hev neciviyane. Lê belê di nav PDK’ê de hatiye isbatkirin ku nizanin hikûmraniyê bikin, me berê gotibû tişteke wiha bibe, em îtiraf pê nakin.

Talebanî wiha domand: “Îro rêveberiya YNK’ê desthilat da min û em radigihînin ku em îtiraf bi vê civînê nakin. Ev hikûmet têk çûye. Lewma biryara me ew e ku em ji vê hikûmetê vekişin. Em ji her qurbaniyê re amade ne. Em bi çareserkirina pirsgirêka Rojava û pêvajoya aştiyê û birayên xwe yên li Rojhilat ve mijûl in.

Peyameke min ji we re heye; we biryareke neheq da. Ez ji we re dibêjim, gel netirsînin. Dest ji liv û tevgera hêzê berdin. Em civînê û hikûmeta ku dê di encama vê civînê de were avakirin nas nakin. Ez ji wan dixwazim ku me neçar nekin ku bertek nîşan bidin. Ew çi postê li Hewlêrê destnîşan bikin, em ê li Silêmaniyê destnîşan bikin.‘‘

Etîket:

Gotara berê

Li Bûkemal û Derayê pevçûn: 4 kes birîndar bûn

Gotara pêşin

Mazlûm Ebdî serdana hola sersaxiyê ya şehîd Ciwan Îbrahîm kir

Nûçeyên Têkildar

5 çiyagerên ji aliyê Îranê ve hatin binçavkirin windane

5 çiyagerên ji aliyê Îranê ve hatin binçavkirin windane

20 cotmeh, 2026 - 12:32

Di salvegera 17’emîn a Xabûrê de: Tirkiye ji bo vegerê amade ye?

Di salvegera 17’emîn a Xabûrê de: Tirkiye ji bo vegerê ...

19 cotmeh, 2026 - 03:55

YRK: Em ê li dijî êrîşên hêzên Îranê mafê xwe yê parastina rewa bi kar bînin

YRK: Em ê li dijî êrîşên hêzên Îranê mafê xwe yê parast...

17 cotmeh, 2026 - 10:52

YRK: Hêzên me bersiva êrişên Supayê Pasdaran dan

YRK: Hêzên me bersiva êrişên Supayê Pasdaran dan

21 cotmeh, 2026 - 16:39

KNK a Rojava: Parastina destkeftiyên Kobanê erka hemû Kurdan e

KNK a Rojava: Parastina destkeftiyên Kobanê erka hemû K...

31 cotmeh, 2026 - 09:22

Mezlûm Ebdî û Nêçîrvan Barzanî civiyan

Mezlûm Ebdî û Nêçîrvan Barzanî civiyan

13 cotmeh, 2026 - 11:11