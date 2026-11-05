Mazlûm Ebdî serdana hola sersaxiyê ya şehîd Ciwan Îbrahîm kir

Şêwirmendê Serokkomariya Sûriyeyê Mazlûm Ebdî serdana hola sersaxiyê ya şehîd Ciwan Îbrahîm a li Qamişloyê kir.

Mazlûm Ebdî serdana hola sersaxiyê ya şehîd Ciwan Îbrahîm kir
ROJANE
5 mijdar, 2026   23:09
NAVENDA NÛÇEYAN
+

Şwêrimendê Serokkomariya Sûriyeyê Mazlûm Ebdî serdana konê sersaxiyê ya li Qamişloyê kir, sersaxî malbata şehîd Ciwan Îbrahîm.

Ebdî di destpêkê de sersaxî da malbata şehîd Ciwan û hevrêyên wî, rola wî ya pêşeng ji destpêka Şoreşa 19’ê Tîrmehê ve bi bîr anî.

Ebdî got: “Şehîd Ciwan roleke girîng di birêxistinkirina hejmarek ji saziyên girîng de lîst, di oxira wê de têkoşîneke bêhempa kir.”

Di dewama axaftina xwe de Ebdî wiha anî ziman: “Dema pêwîstiya saziya Asayîşê bi hewcedariyê hebû, Ciwan Îbrahîm ji bo vî karî hat hilbijartin. Bê guman xebateke mezin di Asayîşê de pêşkêş kir û pergala ewlehî li Rojava aktîv kir.”

Mazlûm Ebdî diyar kir ku çi destkeftiyên hatine bidestxistin bi saya ked û fedakariyên şehîdên ku roleke teware di gavên sabît de lîstine, ye.

Gerîla Ciwan Îbrahîm, di 31’ê Cotmeha 2019’an de, li Çiyayên Kurdistanê şehîd bûbû. Roleke wî ya girîng di destpêka Şoreşa Rojava de hebû.

(f)


Etîket:

Gotara berê

Bafil Talebanî: Em ji hikûmetê xwe vedikişîn

Gotara pêşin

ROJEVA NAVENDA NÛÇEYAN A 06-11-2026

Nûçeyên Têkildar

Xwendekarên li Dêrikê xwestin hesabê êrişa li Hesekê were pirsîn

Xwendekarên li Dêrikê xwestin hesabê êrişa li Hesekê we...

5 mijdar, 2026 - 16:41

Li Dirbêsiyê xwendekaran xwepêşadan li darxistin

Li Dirbêsiyê xwendekaran xwepêşadan li darxistin

4 mijdar, 2026 - 16:38

Li Hesekê êrişî bendeke kontrolê kirin

Li Hesekê êrişî bendeke kontrolê kirin

4 mijdar, 2026 - 15:09

Şera hevdîtin bi emîrê Erebistana Siûdiyê re kir

Şera hevdîtin bi emîrê Erebistana Siûdiyê re kir

4 mijdar, 2026 - 17:20

Hêzên Îsraîlê li gundewarên Quneytra û Derayê tevger kir

Hêzên Îsraîlê li gundewarên Quneytra û Derayê tevger kir

4 mijdar, 2026 - 10:09

Zanîngeha Kobanê 1`ê mijdarê bi şahiyekê pîroz kir

Zanîngeha Kobanê 1`ê mijdarê bi şahiyekê pîroz kir

4 mijdar, 2026 - 15:51