Li Bûkemal û Derayê pevçûn: 4 kes birîndar bûn

Li gundewarên Dêrazor, Dera û Idlibê de pevçûn rû dan. Di pevçûna li Derayê de 4 kes birîndar bûn.

Li Bûkemal û Derayê pevçûn: 4 kes birîndar bûn
ROJANE
5 mijdar, 2026   22:21
NAVENDA NÛÇEYAN
+

Li bajarê Bûkemal ê gundewarê rojhilatê Dêrazorê di navbera ferdên eşîra Cexayfayê de pevçûn derket. Di pevçûnê de çek hatin bikaranîn û ji aliyê hêzên ewlekariyê ve qedexeya derketina derve hat ragihandin. Der barê sedemên pevçûnê û encamên wê de agahiyên piştrast nehatin parvekirin.

Li bajarokê El Xariya yê rojhilatê Derayê jî di navbera komeke ciwanan de pevçûn derket. Di pevçûnê de 4 kes birîndar bûn. Birîndar rakirin nexweşxaneya Wetenî ya Derayê.

Li bajarokê Kefrûmê yê gundewarê Idlibê jî  duh pevçûneke rû da. Di pevçûnê de bi guleyan êrişî hev kirin û hin kes birîndar bûn.

(bb)

Etîket:

Gotara berê

Serokê Paraguayê îstîfa kir

Gotara pêşin

Bafil Talebanî: Em ji hikûmetê xwe vedikişîn

Nûçeyên Têkildar

Li ser sînorê Lubnanê jineke ji Sûriyeyê hat kuştin

Li ser sînorê Lubnanê jineke ji Sûriyeyê hat kuştin

5 mijdar, 2026 - 13:47

Xwendekarên li Dêrikê xwestin hesabê êrişa li Hesekê were pirsîn

Xwendekarên li Dêrikê xwestin hesabê êrişa li Hesekê we...

5 mijdar, 2026 - 16:41

Kesayeta neteweyî Mihemed Ebdulezîz Qadir wefat kir

Kesayeta neteweyî Mihemed Ebdulezîz Qadir wefat kir

4 mijdar, 2026 - 20:53

Însiyatîfa Gel a Girkê Legê êrişên li dijî xwendekarên şermezar kirin

Însiyatîfa Gel a Girkê Legê êrişên li dijî xwendekarên ...

4 mijdar, 2026 - 14:18

Mezlûm Ebdî sersaxî ji malbata şehîd Ciwan Îbrahîm re xwest

Mezlûm Ebdî sersaxî ji malbata şehîd Ciwan Îbrahîm re x...

5 mijdar, 2026 - 16:00

Tîma jinên ciwan a Qamişlo Sportê bû şampiyona lîga Sûriyeyê

Tîma jinên ciwan a Qamişlo Sportê bû şampiyona lîga Sûr...

5 mijdar, 2026 - 10:27