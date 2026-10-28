Muere un combatiente francés en un enfrentamiento en Idlib

Un combatiente de nacionalidad francesa murió y un ciudadano sirio resultó herido durante un enfrentamiento entre las Fuerzas de Seguridad Interna y un grupo armado en el norte de Idlib.

Muere un combatiente francés en un enfrentamiento en Idlib
INTERNACIONAL-medio este
28 DICIEMBRE, 2026   23:25
Newsdesk
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Un combatiente francés murió y un ciudadano sirio resultó herido en un enfrentamiento entre una patrulla de las Fuerzas de Seguridad Interna y un grupo armado que salió de un campamento y se dirigía hacia la ciudad de Harim, en la zona rural del norte de Idlib.

El Mando de las Fuerzas de Seguridad Interna de Idlib declaró que “una de las patrullas detectó la salida de un grupo armado del campamento en dirección a la zona de Harim. Esto contravenía el acuerdo que prohíbe salir del campamento portando armas”.

El Mando también señaló que “cuando las fuerzas se acercaron al grupo, sus integrantes abrieron fuego contra ellas, por lo que los miembros de la patrulla respondieron a los disparos”.

ANHA

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