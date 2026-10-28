Kongra Star de Dirbêsiyê evalúa dos años de trabajo

Kongra Star de la ciudad de Dirbêsiyê debatió durante su conferencia los avances políticos y organizativos en Siria, la situación de las mujeres, las formas de desarrollar su labor, el fortalecimiento del papel de las mujeres y su participación en la construcción de la nueva Siria.

Kongra Star de Dirbêsiyê evalúa dos años de trabajo
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Kongra Star de Dirbêsiyê evalúa dos años de trabajo
MUJERES
28 DICIEMBRE, 2026   21:49
Newsdesk
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Kongra Star de Dirbêsiyê celebró una conferencia con el objetivo de evaluar el trabajo realizado durante los últimos dos años, debatir los avances políticos y organizativos, analizar la situación de las mujeres en Siria, elaborar planes para mejorar su labor y reforzar la participación de las mujeres en la próxima etapa.

La conferencia se organizó en el salón del Centro de Cultura y Arte, con la participación de integrantes de Kongra Star, representantes de centros e instituciones y representantes de partidos políticos. Durante el encuentro se presentaron las actividades realizadas en Dirbêsiyê y sus localidades.

La conferencia comenzó con la lectura de los informes correspondientes a los dos últimos años, a cargo de Silava Simo, integrante de Kongra Star. El informe abordó los cambios administrativos en la región, así como las actividades y reuniones organizadas en el marco del trabajo organizativo y de concienciación.

Según el informe, se celebraron 531 reuniones populares y encuentros relacionados con la violencia contra las mujeres, además de 20 actividades y declaraciones vinculadas a los casos de feminicidio y violencia, la resistencia en la presa de Tişrîn, la demanda de libertad física para el líder Abdullah Ocalan y la defensa de la lengua kurda. Asimismo, se organizaron 39 marchas, se realizaron 1.462 visitas a familias, comunas y personas enfermas, se impartieron 141 seminarios, se mantuvieron 300 entrevistas y se pusieron en marcha 26 programas de formación.

Sobre la situación política y los derechos de las mujeres

La coordinadora de Kongra Star, Fatme Keleş, habló sobre la situación política en Siria y sus repercusiones en la sociedad y en las mujeres. Subrayó la importancia de mantener la lucha de las mujeres para garantizar sus derechos y reforzar su presencia en la construcción de la nueva Siria. También destacó la necesidad de proteger la lengua kurda y los derechos culturales.

Las participantes debatieron sobre cuestiones constitucionales, el proceso de integración, la paz interna, las formas de fomentar la comprensión mutua y la convivencia entre los distintos componentes de la región.

Por su parte, Ebîr Hesen, integrante del Partido de la Unión Democrática (PYD), habló sobre la importancia del papel de las mujeres en la sociedad, la necesidad de fortalecer la solidaridad y la aceptación mutua entre ellas, así como de apoyar su lucha y su participación en distintos ámbitos.

Durante la conferencia también se proyectó un vídeo sobre las actividades de Kongra Star.

Planificación para desarrollar el trabajo organizativo

Al abordar esta cuestión, Fatme Keleş destacó que la conferencia había concedido especial importancia a evaluar el trabajo de las mujeres, debatir la situación política y organizativa y examinar las cuestiones planteadas en la etapa actual.

Fatme señaló que los debates se centraron en las dificultades a las que se enfrenta el trabajo organizativo, las formas de superarlas y la planificación de las próximas etapas para desarrollar la labor de las mujeres.

Las participantes también subrayaron la importancia de crear comunas de mujeres y fortalecer su papel, al considerar que constituyen una base fundamental para el trabajo organizativo y social.

ANHA


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