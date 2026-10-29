La Unión Europea pide a Egipto que garantice la libertad de prensa

La Unión Europea (UE) expresó su preocupación por el cierre del portal de noticias independiente Mada Masr y pidió a las autoridades de El Cairo que respeten la libertad de prensa y de expresión.

La Unión Europea pide a Egipto que garantice la libertad de prensa
INTERNACIONAL-medio este
29 DICIEMBRE, 2026   20:04
Newsdesk
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La Unión Europea manifestó su preocupación por las presiones ejercidas sobre el periodismo independiente en Egipto y subrayó que la libertad de prensa en el país debe ser protegida.

El portavoz del Servicio Europeo de Acción Exterior de la UE, Anouar El Anouni, señaló el jueves, en una declaración, que la libertad de expresión es un derecho fundamental tanto para la Unión Europea como para Egipto.

El Anouni recordó que el acuerdo de asociación firmado entre Egipto y la UE incluye compromisos y obligaciones compartidos en materia de democracia, Estado de derecho, derechos humanos y libertades fundamentales.

En el marco de este acuerdo, que está en vigor desde 2004, la UE es el principal socio comercial de Egipto. El volumen de intercambio comercial entre ambas partes alcanzó los 32.300 millones de euros en 2025.

El cierre de Mada Masr provoca críticas

El martes, un tribunal de El Cairo ordenó el cierre del portal de noticias Mada Masr, uno de los medios de comunicación independientes más importantes del país. La decisión se produjo poco después de la detención de su directora y fundadora, Lina Attalah.

Attalah fue puesta en libertad esa misma noche, tras pagar una elevada multa.

Antes de su liberación, la organización Amnistía Internacional criticó la decisión judicial en un comunicado. La organización calificó la medida de duro golpe contra la libertad de prensa en Egipto y describió lo sucedido como “un día oscuro”.

Mada Masr está considerado uno de los principales medios de comunicación independientes de Egipto. El cierre de su portal y la detención de su directora han vuelto a situar en el centro del debate las condiciones en las que trabajan los periodistas y las posibilidades de actuación de los medios independientes en el país.

ANHA

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