Kongra Star de Qamişlo celebra su conferencia organizativa

Kongra Star de Qamişlo celebró su conferencia organizativa con la participación de numerosas integrantes del movimiento, representantes de organizaciones e instituciones de mujeres y representantes de partidos políticos.

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MUJERES
28 DICIEMBRE, 2026   21:03
Newsdesk
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Esta mañana se celebró en la ciudad de Qamişlo la conferencia de Kongra Star correspondiente a la ciudad y sus zonas rurales. Durante la conferencia se abordó la importancia de fortalecer la organización de las mujeres para proteger los logros alcanzados y se eligió una nueva dirección.

Esta iniciativa tuvo como objetivo debatir la situación organizativa de Kongra Star, examinar las deficiencias detectadas durante el período anterior y determinar las mejores soluciones para superarlas. La conferencia definió este proceso como una etapa de reconstrucción destinada a fortalecer la organización de las mujeres. Asimismo, destacó la necesidad de impulsar la organización femenina, especialmente teniendo en cuenta los cambios que se están produciendo actualmente en la región, y subrayó la importancia de la participación de las mujeres en todos los niveles y de garantizar sus derechos en la Constitución.

La conferencia se celebró en la sede del Partido de la Unión Democrática (PYD) en Qamişlo. En nombre de la Coordinación de Kongra Star, Gulistana Gulo rindió homenaje a todas las personas que perdieron la vida en la lucha y elogió sus sacrificios.

Gulistan afirmó que, incluso en esta etapa, siguen existiendo fuerzas que tienen como objetivo a las mujeres y la voluntad de los pueblos de la región.

Gulistan también llamó la atención sobre el desarrollo del proceso de integración y los riesgos que conlleva ignorar el papel de las mujeres y excluirlas de la toma de decisiones. En este sentido, declaró: “Debemos esforzarnos al máximo para que los derechos de las mujeres queden consagrados en la Constitución”.

Al concluir su intervención, Gulistan renovó su compromiso de continuar trabajando y luchando hasta alcanzar los objetivos de Kongra Star.

A continuación, se leyeron las perspectivas del líder Abdullah Ocalan sobre la esencia de la lucha de las mujeres, así como un análisis de la situación femenina desde los puntos de vista social y político.

Posteriormente, la profesora Delal El Haşimî presentó el informe anual de Kongra Star.

Tras la lectura del informe, intervino Zozan El Elî, integrante del Consejo de Presidencia del PYD, quien destacó el papel histórico desempeñado por las mujeres en la revolución.

Zozan declaró: “Las mujeres fuertes se enfrentan a los peligros que las amenazan y defienden los logros que han conseguido. En la etapa actual, las mujeres sufren violencia de todo tipo. Las mujeres luchadoras y fuertes representan una fuente de temor para la mentalidad patriarcal”.

Zozan señaló que las mujeres no renunciarán a sus derechos ni a sus reivindicaciones hasta alcanzar sus objetivos de igualdad y desarrollo social.

La conferencia continuó con debates sobre cuestiones organizativas. Las participantes destacaron la importancia de las responsabilidades que tienen a su cargo, las formas de fortalecer el trabajo organizativo y la elaboración de un plan para la próxima etapa.

La conferencia concluyó con la elección de cinco nuevas portavoces para dirigir el trabajo de Kongra Star en la ciudad de Qamişlo.

ANHA


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