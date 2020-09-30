أرمينيا تدرس الاعتراف رسمياً باستقلال آرتساخ/قره باغ

وصرح رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان لوكالة تاس الروسية، أن أرمينيا تدرس إمكانية الاعتراف رسمياً باستقلال جمهورية آرتساخ/ ناغورني قره باغ.

وشدد باشينيان على أن تصرفات أرمينيا تهدف إلى إرساء استقرار دائم في آرتساخ/قره باغ.

وأضاف باشينيان "نعم، مسألة الاعتراف باستقلال ناغورني قره باغ مطروحة على جدول أعمالنا، وندرس أيضاً إمكانية تشكيل تحالف عسكري سياسي معها".

وقال باشينيان إن أرمينيا ستضمن أمنها مع أو بدون مشاركة منظمة معاهدة الأمن الجماعي، وفي الوقت نفسه، قال إن أرمينيا على اتصال دائم بشركاء منظمة معاهدة الأمن الجماعي.

وأكد أن أرمينيا مستعدة لاستضافة الاجتماع المقبل للمجلس الحكومي الدولي للاتحاد الاقتصادي الأوراسي في يريفان المقرر عقده في 9 تشرين الأول/أكتوبر.

(م ش)