Zeydî û Şera li ser hinardekirina petrola Iraqê axivîn

Duh serokwezîrê Iraqê Elî Zeydî serdana Şamê kir û li gel serokê hikumeta veguhêz a Sûriyeyê Ehmed Şera civiya. Yek ji mijarên civînê hinardekirina petrola Iraqê ya bi rêya xeta Banyasê bû.

Zeydî û Şera li ser hinardekirina petrola Iraqê axivîn
ROJANE
29 cotmeh, 2026   11:10
NAVENDA NÛÇEYAN
+

Ofîsa Serokwezîriyê ya Iraqê der barê naveroka civîna Elî Zeydî ya li gel serokê hikumeta veguhêz a Sûriyeyê Ehmed Şera de daxuyaniyek belav kir.

Di daxuyaniyê de hat diyarkirin ku duh Elî Zeydî û Ehmed Şera serokatiya civîneke berfireh a di navbera şandeyên her du welatan de kir. Hat gotin ku Zeydî bal kişand ser girîngiya pêşxistina hevkariya hevbeş û xebata ji bo pêkanîna aştî û aramiya li herêmê.

Di daxuyaniyê de hatiye diyarkirin ku Ehmed Şera jî ji bo serdana Zeydî û şandeya pê re spasiyên xwe pêşkêş kirine û tekezî li ser kûrbûna peywendiyên dualî kiriye. Her wiha dilxwaziya Sûriyeyê ji bo bilindkirina asta hevkariyên li gel Iraqê bo asta herî bilind dubare kir.

Hat diyarkirin ku di civînê de li ser hinardekirina petrola Iraqê ya bi rêya xeta Banyasê jî hatiye axaftin û hatiye diyarkirin ku divê bikarin rojane heta 2 milyon bermîl petrol hinarde bikin.

Beriya niha jî Bexda û Şamê li ser nûjenkirina xeta petrolê ya Kerkûk-Banyasê nîqaş kiribûn da ku bikarin petrola Iraqê bi rêya benderên Deryaya Spî hinardeyî bazarên cîhanê bikin. Li gor tê gotin ger projeya nûjenkirina xeta Kerkûk-Banyas were temamkirin, wê bikarin rojane 2 milyon bermîl petrol hinarde bikin.

Etîket:

Gotara berê

Li Sûriyeyê ji ber baranê zirarên canî û madî çêbûn

Gotara pêşin

Rûsyayê 613 dronên Ukraynayê xistin xwarê

Nûçeyên Têkildar

Lîga Mafên Mirovan a Arjantînê nameya der barê Rêber Abdullah Ocalan şand

Lîga Mafên Mirovan a Arjantînê nameya der barê Rêber Ab...

28 cotmeh, 2026 - 10:50

Partiya Komunîst a Iraqê: Entegrasyona YBŞ’ê mafeke destûrî ye

Partiya Komunîst a Iraqê: Entegrasyona YBŞ’ê mafeke des...

27 cotmeh, 2026 - 22:25

Komîteya Koçberên Girê Spî hişyarî da û banga hevrêziyê kir

Komîteya Koçberên Girê Spî hişyarî da û banga hevrêziyê...

27 cotmeh, 2026 - 13:18

Li Qamişloyê panela “berxwedana siyasî li Sûriyeyê piştî hilweşîna rejîma Baas’ê”

Li Qamişloyê panela “berxwedana siyasî li Sûriyeyê pişt...

26 cotmeh, 2026 - 22:52

Ciwanê bi navê Zên El Abidîn li taxa Xiwêran kuştî hate dîtin

Ciwanê bi navê Zên El Abidîn li taxa Xiwêran kuştî hate...

28 cotmeh, 2026 - 14:10

Xwendekarên li Dêrikê daxwaza perwerdeya bi zimanê kurdî kir

Xwendekarên li Dêrikê daxwaza perwerdeya bi zimanê kurd...

28 cotmeh, 2026 - 12:56