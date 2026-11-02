Mehmûd Xelîl: Vê hefteyê dê 2 karwanên koçberan vegerin Xwendekarên Kurd: Heyanî daxwazên me pêk werin dê çalakiyên me bidomin Sekreteriya Giştî biryara saetên dewama giştî da Zanîngeha Kobanê biryara tevlêkirina nav Zanîngehên Heleb û Firatê red kir Dayikên Aştiyê li Enqereyê dest bi Nobeta Aştiyê kir Zanîngeha Rojava: Pêvajoya hevyazbariyê ya ku berê hatibû ragihandin dê bidome Dadgeha Îranê cezayê darvekirina 4 xwepêşanderan erê kir Li Qamişloyê xwendekaran daxwaza perwerdeya bi zimanê kurdî kir Guhertinên li Washington û Tel Aviv ketin rojeva Medyaya Erebî de Beşdarên festîvalê: Em bi şanoyê dibin çav û neynika civaka xwe 140 xwendekar li dibistanek wêrankirî perwerdeyê didomînin ‘Destdirêjî li ber entegrasyonê û vegera koçberan dibe asteng‘ Koçberên li kampa Serêkaniyê daxwaza vegere ewle kir ROJEVA NAVENDA NÛÇEYAN A 02-11-2026