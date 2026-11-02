Dayikên Aştiyê li Enqereyê dest bi Nobeta Aştiyê kir

Ji 24 bajarên Kurdistanê û Tirkiyeyê Dayikên Aştiyê li Enqereyê dest bi çalakiya Nobeta Aştiyê kir. Çalakî dê heyanî sibê bidome.

Dayikên Aştiyê li Enqereyê dest bi Nobeta Aştiyê kir
JIN
2 mijdar, 2026   12:01
 NAVENDA NÛÇEYAN
+

Dayikên Aştiyê yên 24 bajarên Kurdistanê û Tirkiyeyê duh berê xwe da Enqereyê û îro dest bi çalakiya xwe ya Nobeta Aştiyê kir.

Dayika Aştiyê Hava Kiran a tev li çalakiya Nobeta Aştiyê bûye, got: “Em li bin çadira Nobeta Aştiyê ne. Sibe jî em ê li meclisê tev li komcivîna partiyên siyasî bibin. Li ser navê Dayikên Aştiyê dê dayikeke aştiyê biaxive.”

Dayika Aştiyê Hava Kiran di berdewamiya axaftina xwe de got: “Em ê ji bo statoya Rêber Apo, rewşa girtiyan û binpêkirinên mafên girtiyan û pêşî li Pêvajoya Aştî û Civaka Demokratîk bê vekirin, di meclisê de biaxivin.”

Her wiha anî ziman ku wa ji bo aştî û aramî li Rojhilata Navîn çêbe, dest bi çalakiya xwe kiriye û wiha dirêjî da axaftina xwe: “Dayikên Aştiyê dê wek mertalên zindî xwe bidin pêşiya mirinê û bi daîmî têkoşîna xwe ji bo aştiyê bidomînin.”

Dayika Aştiyê Hava Kiran wiha dawî li gotinên xwe anî: “Heyanî em sax in û dilopeke xwîn di canê me de hebe, em ê ji bo aştiyê tê bikoşin. Bila statuyê bidin Rêbertî, girtiyên siyasî azad bibin û em naxwazin cenaze ji girtîgehan derkevin.”

(np)

ANHA

Etîket:

Gotara berê

Zanîngeha Rojava: Pêvajoya hevyazbariyê ya ku berê hatibû ragihandin dê bidome

Gotara pêşin

Zanîngeha Kobanê biryara tevlêkirina nav Zanîngehên Heleb û Firatê red kir

Nûçeyên Têkildar

Koordînasyona Kongra Star a Lubnanê rola jineolojiyê nîqaş kir

Koordînasyona Kongra Star a Lubnanê rola jineolojiyê nî...

30 cotmeh, 2026 - 16:09

Rêxistina Kongra Star a Amûdê konferansa xwe li dar xist

Rêxistina Kongra Star a Amûdê konferansa xwe li dar xist

1 mijdar, 2026 - 21:58

Rola jinên Sûriyeyî di avakirina biryarê de bû mijara atolyayê

Rola jinên Sûriyeyî di avakirina biryarê de bû mijara a...

31 cotmeh, 2026 - 16:21

Li New Yorkê destdirêjiya li rojnamevanên jin tê kirin hat nirxandin

Li New Yorkê destdirêjiya li rojnamevanên jin tê kirin ...

1 mijdar, 2026 - 13:05

Konferansa Jineolojî: Civaka komînal wê bi têkoşîna jinan were avakirin

Konferansa Jineolojî: Civaka komînal wê bi têkoşîna jin...

17 cotmeh, 2026 - 15:49

Komisyona Jinan a KNK’ê: Zextên li ser jinên Kurd rawestînin!

Komisyona Jinan a KNK’ê: Zextên li ser jinên Kurd rawes...

20 cotmeh, 2026 - 19:06