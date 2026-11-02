Sekreteriya Giştî biryara saetên dewama giştî da

Sekreteriya Giştî ya Serokkomariyê bi biryarnameykê saetên dewama giştî diyar kirin. Li gorî wê, dewama fermî ya saziyên giştî di navbera 08:00-16:00`an de ye.

Sekreteriya Giştî biryara saetên dewama giştî da
ROJANE
2 mijdar, 2026   13:40
NAVENDA NÛÇEYAN
+

Sekreteriya Giştî ya Serokkomariyê bi hejmara 1616’an biryara saetên dewama fermî ya rojane ya karmendên dewletê da. Ev biryar ji 1`ê Kanûnê (2026) ve dikeve mertiyetê

Li gorî biryarê dê saetên dewama fermî ya saziyên giştî yên îdarî di navbera 08:00-16:00`an de bin.

Li saziyên aborî dê li gorî domandina xebatê û nobedariyên taybet, li gorî berjewandiyên giştî saetên dewamê werin diyarkirin.

(sb)

Etîket:

Gotara berê

Zanîngeha Kobanê biryara tevlêkirina nav Zanîngehên Heleb û Firatê red kir

Gotara pêşin

Xwendekarên Kurd: Heyanî daxwazên me pêk werin dê çalakiyên me bidomin

Nûçeyên Têkildar

Şandeyek PYD’ê sersaxî da malbatên qurbaniyên Kerek e

Şandeyek PYD’ê sersaxî da malbatên qurbaniyên Kerek e

31 cotmeh, 2026 - 21:01

Têkildarî siberoja Zanîngeha Kobanê civînek hat lidarxistin

Têkildarî siberoja Zanîngeha Kobanê civînek hat lidarxi...

31 cotmeh, 2026 - 19:24

Li Minbicê di êrişeke çekdarî de bavek û kurê wî hatin kuştin

Li Minbicê di êrişeke çekdarî de bavek û kurê wî hatin ...

31 cotmeh, 2026 - 22:07

Xwendekarên Zanîngeha Rojava: Biryargirtin mafê me ye

Xwendekarên Zanîngeha Rojava: Biryargirtin mafê me ye

1 mijdar, 2026 - 13:55

Hêzên Îsraîlê kesek li Derayê girt

Hêzên Îsraîlê kesek li Derayê girt

1 mijdar, 2026 - 19:22

Zanîngeha Kobanê biryara tevlêkirina nav Zanîngehên Heleb û Firatê red kir

Zanîngeha Kobanê biryara tevlêkirina nav Zanîngehên Hel...

2 mijdar, 2026 - 13:21