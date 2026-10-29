Xelkê Dêrikê êrişa li ser koçberên Girê Spî şermezar kir

Şêniyên bajarê Dêrikê diyar kir ku destdirêjî li koçberên Girê Spî hatiye kirin û daxwaza edaletê kir.

Xelkê Dêrikê êrişa li ser koçberên Girê Spî şermezar kir
ROJANE
29 cotmeh, 2026   06:15
QAMIŞLO
KELSÛMA ELÎ
+

Şêniyên bajarê Dêrikê êrişa li ser koçberên Girê Spî şermezar kir û got kesên destdirêjî kirin bila werin cezakirin. 

Elî Oriyan got di pêvajoya entegrekirine de êrişekî wisa çêbû û wiha dirêjî da axaftina xwe: “Di vê pêvajoyê de divê her kes aştiyane bi hev re bijî û mîna xwişk û bira nêzî hevdû bibin lê mixabin di vê demê de êrişî koçberên Girê Spî kirin. Em wek gelê Kurd bi aştiya civakî ve girêdayî ne û ji bo hemû pêkhateyan em qebûl nakin ku destdirêjî li wan were kirin. Êrişa li ser koçberên Girê Spî em şermezar dikin. Soz, em ji bo van êrişan dev ji xaka xwe bernadin û pê ve girêdayî ne. Li Sûriyeyê divê her kes bi rûmeta xwe û bi ewle bijî.”

Rûşen Reşîd got êrişa li ser koçberên Girê Spî dûrî mirovahiyê ye û wiha lê zêde kir: "Hinek alî hene hewl didin ku fitnê çêkin, têkiliya di navbera Ereb û Kurdan de xira bikin. Em destdirêjî û şewitandina erebe û milkên koçberên Girê Spî şermezar dikin. Em ê li hemberî van pîlanan tê bikoşin. Nirx û deskeftiyên xwe biparêzin. Em daxwaza edaletê dikin û divê kesên ev xirabî kir were cezakirin.”

Sekîne Mihemed jî pirsî çima ew qasî gelê Kurd hedef tê girtin û wiha axivî: “Em daxwaza mafên xwe dikin, dûrî şer û tevlîheviyê em dixwazin aram û bi ewle bijîn. Em ê li ser xaka xwe bimînin û dê hemû pîlansaziyên fitnê û derxistina şer têk biçe.”

(np)

ANHA


Etîket:

Gotara berê

Jin daxwaza mafên xwe yên ziman û çandî dikin

Gotara pêşin

Şêniyên Kobanê: Bihabûna sotemeniyê barê me girantir kiriye

Nûçeyên Têkildar

Zeydî û Şera li ser hinardekirina petrola Iraqê axivîn

Zeydî û Şera li ser hinardekirina petrola Iraqê axivîn

29 cotmeh, 2026 - 11:10

Kurdên li Girê Spî hatibûn dorpêçkirin gihîştin Kobanê

Kurdên li Girê Spî hatibûn dorpêçkirin gihîştin Kobanê

26 cotmeh, 2026 - 21:04

 Xwendekar, ciwan û şêniyên Zirganê daxwaza naskirina destûrî ya zimanê kurdî kir

 Xwendekar, ciwan û şêniyên Zirganê daxwaza naskirina d...

27 cotmeh, 2026 - 14:48

Ciwanê bi navê Zên El Abidîn li taxa Xiwêran kuştî hate dîtin

Ciwanê bi navê Zên El Abidîn li taxa Xiwêran kuştî hate...

28 cotmeh, 2026 - 14:10

Li Şamê kesê di êrişa dronê de birîndar bûbû wefat kir

Li Şamê kesê di êrişa dronê de birîndar bûbû wefat kir

27 cotmeh, 2026 - 23:24

Li Idlibê 2 endamên Wezareta Parastinê hatin kuştin

Li Idlibê 2 endamên Wezareta Parastinê hatin kuştin

28 cotmeh, 2026 - 22:51