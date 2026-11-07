Xaleke Hêzên Ewlekariyê li gundewarê Hesekê rastî êrişê hat

Xaleke Hêzên Ewlekariya Hundirîn li gundewarê başûrê Hesekê rastî êrişeke çekdarî hat û piştre pevçûn çêbûn.  Guman tê kirin ku çekdarên DAIŞê li pişt êrîşê ne.

Xaleke Hêzên Ewlekariyê li gundewarê Hesekê rastî êrişê hat
ROJANE
7 mijdar, 2026   14:58
NAVENDA NÛÇEYAN
+

Li bajarokê Mergeda li gundewarê başûrê Hesekê xaleke Hêzên Ewlekariya Hundirîn rastî êrişa çekdarî hat û di navbera êrişkaran û hêzên ewlekariyê de pevçûn derket.

Li gorî Çavdêriya Mafên Mirovan a Sûriyeyê (SOHR), di encama êrişê û pevçûnên piştî wê de tu ziyan çênebûn. SOHR`ê diyar  kir ku dibe çekdarên DAIŞ`ê li pişt êrişê biun.

Hêzên Ewlekariya Hundirîn derbarê êrişê û pevçûnan de hîn ti daxuyanî nedane.

(k)

ANHA

Etîket:

Gotara berê

Li gundewarên Quneytrayê hêzên Îsraîlê xaleke din danî

Gotara pêşin

Li Sûriyeyê di encama teqîna mayînan de kuştî û birîndar çêbûn

Nûçeyên Têkildar

PYD: Divê Partiyên Kurdî bi hestê welatparêzî û biratî tevbigerin

PYD: Divê Partiyên Kurdî bi hestê welatparêzî û biratî ...

6 mijdar, 2026 - 19:20

‘YNK‘ê xwe ji hikûmetê vedikişîne‘

‘YNK‘ê xwe ji hikûmetê vedikişîne‘

5 mijdar, 2026 - 19:20

Hêzên Îsraîlê gundekî Derayê gulebaran kir

Hêzên Îsraîlê gundekî Derayê gulebaran kir

7 mijdar, 2026 - 15:46

Li ser sînorê Lubnanê jineke ji Sûriyeyê hat kuştin

Li ser sînorê Lubnanê jineke ji Sûriyeyê hat kuştin

5 mijdar, 2026 - 13:47

Xwendekarên Girkê û Rimêlanê îro jî li qadan bûn

Xwendekarên Girkê û Rimêlanê îro jî li qadan bûn

5 mijdar, 2026 - 18:46

HRRK’ê kongreya xwe ya 10’emîn bi dawî kir

HRRK’ê kongreya xwe ya 10’emîn bi dawî kir

6 mijdar, 2026 - 18:59