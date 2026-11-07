Li Sûriyeyê di encama teqîna mayînan de kuştî û birîndar çêbûn

Di encama 2 bûyerên teqîna mayînan li gundewarê Derayê û bakurê Reqayê kuştî û birîndar çêbûn.

Li Sûriyeyê di encama teqîna mayînan de kuştî û birîndar çêbûn
ROJANE
7 mijdar, 2026   15:00
NAVENDA NÛÇEYAN
+

Ciwanên bi navê Mihemed Seîd El Elo (20) û Ramî Ebdulrehîm El Ferwan di dema ku li nava zeviyên çandiniyê yên di navbera Înixil û El Senemeyn ê Parêzgeha Derayê dixebitîn û li keviran digeriyan, di encama teqîna mayinekê de birîndar bûn.

Li gorî agahiyên ku çavkaniyên xwecihî dane her du birîndar sewqî nexweşxaneya El Senemeyn hatin kirin.

Di bûyereke din de, 2 birayên bi navê Emed Faûr El Qidîs û Mihemed Faûr El Qidîs, berbanga vê sibehê, di dema veguhestina qûmê li ser rêya gundê El Tef a herêma El Lecat a li rojhilatê Derayê di encama teqîna mayinekê ji bermahiyên şer birîndar bûn.

Li Parêzgeha Reqayê, li gorî agahiyên ku Çavdêriya Mafê Mirovan a Sûriyeyê dane, duh (6 Mijdar) di dema xebitînê û rakirina mayînan li gundê Xirbet Ebûd ê li bakurê parêzgehê endamekî Tîma Endezyariyê ji ber birîna xwe ya teqîna mayinê de jiyana xwe ji dest da.

Rêveberiya Ragihandin û Peywendiyê ya Wezareta Parastinê ragihand ku ji ber paqijkirina herêma El Meyadîn a gundewarê rojhilatê Dêrazorê ji bermahiyên rejîmê û di wê demê de teqîna mayinekê de, leşkerekî wan hat kuştin û yek jî birîndar bû.

Ji destpêka salê ve Çavdêriya Mafê Mirovan a Sûriyeyê ji er teqîna bermahiyên şer li Sûriyeyê kuştina 284 kesan û birîndarbûna 467 kesan belge kiriye.

(sb)

ANHA

Etîket:

Gotara berê

Xaleke Hêzên Ewlekariyê li gundewarê Hesekê rastî êrişê hat

Gotara pêşin

Zanîngeha Rojava dê encama qebûlkirina zanîngehê ji nû ve binirxîne

Nûçeyên Têkildar

Li Derayê teqîn: 2 kes birîndar bûn

Li Derayê teqîn: 2 kes birîndar bûn

5 mijdar, 2026 - 10:45

Bi RPG‘ê derdora avahiya ewlehiya rêyan a Idlibê kirin hedef

Bi RPG‘ê derdora avahiya ewlehiya rêyan a Idlibê kirin ...

5 mijdar, 2026 - 20:54

Tîma jinên ciwan a Qamişlo Sportê bû şampiyona lîga Sûriyeyê

Tîma jinên ciwan a Qamişlo Sportê bû şampiyona lîga Sûr...

5 mijdar, 2026 - 10:27

Li Bûkemal û Derayê pevçûn: 4 kes birîndar bûn

Li Bûkemal û Derayê pevçûn: 4 kes birîndar bûn

5 mijdar, 2026 - 22:21

Lîwaya Hesekê înîsiyatîfa piştgiriya nexweşên penceşêrê da destpêkirin

Lîwaya Hesekê înîsiyatîfa piştgiriya nexweşên penceşêrê...

4 mijdar, 2026 - 20:14

Hêzeke Îsraîlê bi 14 erebeyan ket gundewarê Quneytrayê

Hêzeke Îsraîlê bi 14 erebeyan ket gundewarê Quneytrayê

7 mijdar, 2026 - 21:23