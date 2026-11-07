Li gundewarên Quneytrayê hêzên Îsraîlê xaleke din danî

Hêzên Îsraîlê li ser rêya nêzî El Kesrat a li bakurê Quneytrayê xaleke leşkerî danî, lêgerîn li ser şêniyan û wesayitên wan pêk anîn.

Li gundewarên Quneytrayê hêzên Îsraîlê xaleke din danî
ROJANE
7 mijdar, 2026   11:01
NAVENDA NÛÇEYAN
+

Çavkaniyên xwecih diyar kir ku hêzên artêşa Îsraîlê li rêya nêzî El Kesrat a ber bi bajarokê Cebata El Xeşeb ê li bakurê Quneytrayê xaleke leşkerî danî û li ser şêniyan û siwareyên wan lêgerîn pêk anîn.

Li rojavayê Derayê duh (6 Mijdar) hêzeke leşkerî ya Îsraîlê ya ku ji 5 wesayîtan pêk dihat, kete herêmê.

Li gundewarên Quneytrayê jî hêzeke ji 3 wesayetên leşkerî pêk dihat, ji deriyê Ebû El Xîsar derbasî herêmê bû û ber bi Wadî El Reqad ve çû û paşê ji herêmê vekişiya.

(sb)

ANHA

Etîket:

Gotara berê

Hesabên siyasî û leşkerî yên cûda û tirsa gurbûna pevçûnê li Rojhilata Navîn

Gotara pêşin

Xaleke Hêzên Ewlekariyê li gundewarê Hesekê rastî êrişê hat

Nûçeyên Têkildar

Yekitiya Xwendekarên Welatparêz: Tu kes nikare bi zorê xwendekaran bê deng bike

Yekitiya Xwendekarên Welatparêz: Tu kes nikare bi zorê ...

5 mijdar, 2026 - 14:32

Li Dirbêsiyê xwendekaran xwepêşadan li darxistin

Li Dirbêsiyê xwendekaran xwepêşadan li darxistin

4 mijdar, 2026 - 16:38

Xwendekarên li Dêrikê dixwazin bi kurdî perwerdeya xwe bidomînin

Xwendekarên li Dêrikê dixwazin bi kurdî perwerdeya xwe ...

5 mijdar, 2026 - 05:47

Karmendên li Reqayê daxwaza dayîna mûçeyên xwe kir

Karmendên li Reqayê daxwaza dayîna mûçeyên xwe kir

7 mijdar, 2026 - 09:27

Ji ber mayin û rewşa ewlehiyê derketina karwanan dereng dimîne

Ji ber mayin û rewşa ewlehiyê derketina karwanan dereng...

5 mijdar, 2026 - 11:50

Hêzeke Îsraîlê bi 14 erebeyan ket gundewarê Quneytrayê

Hêzeke Îsraîlê bi 14 erebeyan ket gundewarê Quneytrayê

7 mijdar, 2026 - 21:23