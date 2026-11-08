Trump: Bi pêşketina danûstandinan re şerê bi Îranê re ne pêkan e

Trump diyar kir ku bi pêşveçûna danûstandinan re ji nû ve destpêkirina şerê bi Îranê re ne pêkan e û got, ger danûstandin têk biçin hêzên Amerîkayê amade ne êrişên nû pêk bînin.

Trump: Bi pêşketina danûstandinan re şerê bi Îranê re ne pêkan e
CÎHAN - ROJHILATA NAVÎN
8 mijdar, 2026   22:47
NAVENDA NÛÇEYAN
+

Serokê Amerîkayê Donald Trump got gengaziya jinûve destpêkirina êrişên leşkerî li dijî Îranê ligel pêşketina danûstandinên bi armanca bidawîanîna şer ne pêkan e, lê Washington amade ye ku ger zirar çêbûne derbeyên nû pêk bîne.

Di peywendiyeke telefonê ligel CCN’ê de Trump diyar kir ku dibe ku êrişa leşkerî li dijî Îranê ne pêwîst be û da zanîn ku Tehran hewl dide bigihîne rêkeftinekê.

Trump anî ziman ku hêzên Amerîkayê hîna di rewşa amadebeşiya pêkanîna êrişeke leşkerî ya nû de ye û hişyarî da ku ger rêveçna danûstandinan hilweşin dê derbeyên tund pêk bên û got: “Ger were xwestin em ê bi xurtî lê bidin. Hûn xeyal nakin ku xurtiya derbeya ku li dijî wan pêk bînin.”

Trump destnîşan kir ku 3 balafirhilgirên DYA’yê di rewşa amadebaşiyê de ne û Washingtonê hin armancên xwe li Îranê diyar kirine weke stasyon enerjî û piran û artêşa Amerîkayê dikare di saetekê de 38 pirên Îranê birûxîne, lê vê naxwaze vê yekê bike, ji ber jinûve avakirina wan wê bi salan li ber xwe bide.

Der barê şiyana leşkerî ya Îranê de Trump got hejmarek mezin a kargehên mûşek û dronên Îranê ji xizmetê derketine.

(f)

Etîket:

Gotara berê

Helîkopterek li ser Derayê geriya

Gotara pêşin

Li Bender Ebas û Girava Qeşem ên Îranê teqîn

Nûçeyên Têkildar

Hilbijartinên DYA: Demokrat 237 kursî, Komarger 139 kursî

Hilbijartinên DYA: Demokrat 237 kursî, Komarger 139 kursî

4 mijdar, 2026 - 23:24

Di êrişên li ser Xezayê de 3 kes hatin kuştin

Di êrişên li ser Xezayê de 3 kes hatin kuştin

5 mijdar, 2026 - 17:51

Li Fransayê bi sed hezaran kes amadekariyên daketin li kolanan dikin

Li Fransayê bi sed hezaran kes amadekariyên daketin li ...

5 mijdar, 2026 - 13:27

Rûsyayê êrişên berfereh li dijî Ukraynayê pêk anîn

Rûsyayê êrişên berfereh li dijî Ukraynayê pêk anîn

8 mijdar, 2026 - 10:17

YE’yê sibe bi beşdariya DYA’yê der barê Ukraynayê de dicive

YE’yê sibe bi beşdariya DYA’yê der barê Ukraynayê de di...

3 mijdar, 2026 - 22:29

Li Polonyayê di êrişeke çekdarî de 5 kes hatin kuştin

Li Polonyayê di êrişeke çekdarî de 5 kes hatin kuştin

7 mijdar, 2026 - 19:59