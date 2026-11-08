Li Bender Ebas û Girava Qeşem ên Îranê teqîn

Medyaya Îranê ragihand ku li Bender Ebas û girava Qeşem ên başûrê Îranê dengê teqînan hat bihîstin, lê sedem an jî zirar nehatin aşkerakirin.

Li Bender Ebas û Girava Qeşem ên Îranê teqîn
CÎHAN - ROJHILATA NAVÎN
8 mijdar, 2026   23:27
NAVENDA NÛÇEYAN
+

Medyaya Îranê ragihand ku dengê teqînan li bajarê Bender Ebas û girava Qeşemê yên Îranê hat bihîstin, lê heta niha tu agahiyên fermî der barê teqîn an jî sedemên wê de derneketin.

(f)

Etîket:

Gotara berê

Trump: Bi pêşketina danûstandinan re şerê bi Îranê re ne pêkan e

Gotara pêşin

ROJEVA NAVENDA NÛÇEYAN A 09-11-2026

Nûçeyên Têkildar

Li Misrê du trên li hev qelibîn: Bi dehan kes bûn qurbanî

Li Misrê du trên li hev qelibîn: Bi dehan kes bûn qurbanî

8 mijdar, 2026 - 19:48

Li giraveke Spanyayê rewşa awarte

Li giraveke Spanyayê rewşa awarte

7 mijdar, 2026 - 22:04

Rûsyayê êrişên berfereh li dijî Ukraynayê pêk anîn

Rûsyayê êrişên berfereh li dijî Ukraynayê pêk anîn

8 mijdar, 2026 - 10:17

Li Senegalê keştiya koçberan noqî avê bû: 21 kes mirin

Li Senegalê keştiya koçberan noqî avê bû: 21 kes mirin

8 mijdar, 2026 - 18:20

Li Tengava Hurmizê 3 keştî hatin hedefgirtin

Li Tengava Hurmizê 3 keştî hatin hedefgirtin

8 mijdar, 2026 - 11:28

Li Amerîkayê helîkopterek ket xwarê

Li Amerîkayê helîkopterek ket xwarê

5 mijdar, 2026 - 10:59