Helîkopterek li ser Derayê geriya

Li asîmanê Hawiza Yermûkê ya rojavayê Derayê helîkopterek geriya.

Helîkopterek li ser Derayê geriya
ROJANE
8 mijdar, 2026   21:28
NAVENDA NÛÇEYAN
+

Li asîmanê herêma Hawiza Yermûkê ya gundewarê rojavayê Derayê helîkopterek firiya.

Navenda Çavdêriya Mafên Mirovan a Sûriyeyê (SOHR) diyar kir ku li asîmanê herêma Derayê helîkopterek geriya. Lê tu agahiyên zêdetirî der barê xwezaya gerînê yan jî aliyê girêdayî wê nehatin dayîn.

(f)

Etîket:

Gotara berê

Siûdiyê 2 mûşekên Hûsiyan asteng kirin

Gotara pêşin

Trump: Bi pêşketina danûstandinan re şerê bi Îranê re ne pêkan e

Nûçeyên Têkildar

‘Axaftina li ser belavbûna leşkerî li Siûdiyê hîna zû ye’

‘Axaftina li ser belavbûna leşkerî li Siûdiyê hîna zû ye’

6 mijdar, 2026 - 21:25

Hozan Kerkundê: Zimanê kurdî di rêjeya heştemîn a cîhanê de ye

Hozan Kerkundê: Zimanê kurdî di rêjeya heştemîn a cîhan...

6 mijdar, 2026 - 02:50

Li bajarê Tirbespiyê du malbat lihevhatin

Li bajarê Tirbespiyê du malbat lihevhatin

6 mijdar, 2026 - 17:53

Îsraîlê qadên çandiniyê dan ber topan

Îsraîlê qadên çandiniyê dan ber topan

6 mijdar, 2026 - 13:06

Urdinê 4 kesên dixwestin bi qaçaxî ji Sûriyeyê derbas bibin girtin

Urdinê 4 kesên dixwestin bi qaçaxî ji Sûriyeyê derbas b...

8 mijdar, 2026 - 11:04

Hêzeke Îsraîlê bi 14 erebeyan ket gundewarê Quneytrayê

Hêzeke Îsraîlê bi 14 erebeyan ket gundewarê Quneytrayê

7 mijdar, 2026 - 21:23