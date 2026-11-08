Tevgerên jin bi boneya 25’ê Mijdarê: Pêwîstî bi yekîtiyek xurtir heye

Jinan li bajarê Qamişloyê bi dirûşma “Ji Bo Bidawîkirina Tundiya Li Dijî Jinê Bibin Yek, Jin, Jiyan, Azadî” starta çalakiyên 25’ê Mijdarê Roja Cîhanî ya Têkoşîna Li Hemberî Tundiya Li Dijî Jinan dan. Berdevka Kongra Star Gulistan Gulo bal kişand ser girîngiya dirûşmeyê û got: “Ji bo bidestxistinê pêwîstiya jinê bi yekîtiyek xurttir heye.”

Tevgerên jin bi boneya 25’ê Mijdarê: Pêwîstî bi yekîtiyek xurtir heye
JIN
8 mijdar, 2026   15:13
QAMIŞLO
+

Li bajarê Qamişloyê tevahî rêxistin, sazî û tevgerên jinan bi dirûşma “Ji Bo Bidawîkirina Tundiya Li Dijî Jinê Bibin Yek, Jin, Jiyan, Azadî” starta çalakiyên 25’ê Mijdarê Roja Cîhanî ya Têkoşîna Li Hemberî Tundiya Li Dijî Jinan dan. 

Derbarê girîngiya dirûşmeyê û destpêkirina çalakiyan de Berdevka Kongra Star Gulistan Gulo ji ajansa me re axivî.

Gulîstan Gulo bal kişand ser girîngiya dirûşmeyê û wiha axivî: “Me xwest balê bikişînin ser wê ku doza jinan doza bingehîn a civakê ye. Ne tenê doza jinên Kurd, an ên Ereb an jî ên Suryanî ye, yan Efganîstanê ye. Ji bo wê jî dozek tevahî jinên cîhanê ye, ku pêwîstiya jinan bi yekîtiyek xurttir heye. ”

Gulîstan wiha dewam kir: "Da em bikarin li hemberî hişmendiyek bi hezaran salan li ser jinan hatiye ferzkirin, ew kole kir, bê nasname û vîn hişt, her cûre tundî li da meşandin, divê em yekîtiyê xurt bikin."

Gulsan da zan'n ku felsefeya  eger doza jinan çareser nebe, li ser asta cîhanê giştî dê hertim civak seqetiyê bijî û pirsgirêkên civakê bidomin. Ji bo wê jî pêwîste em jin doza jinan hîn zêdetir li tevahî cîhanê bixin rojevê û mafê wê yê destûrî, civakî bidest bixin.”

(bî/k)

ANHA


Etîket:

Gotara berê

Lîstikvanên dibistana Tayekwandoyê 8 madaliya wergirtin

Gotara pêşin

Li Dêrazorê di gulebaranê de kesek hat kuştin

Nûçeyên Têkildar

Komisyona Jinan a KNK’ê: Zextên li ser jinên Kurd rawestînin!

Komisyona Jinan a KNK’ê: Zextên li ser jinên Kurd rawes...

20 cotmeh, 2026 - 19:06

Kongra Star li Til Temirê şehîd Bêrîtan bi bîr anî 

Kongra Star li Til Temirê şehîd Bêrîtan bi bîr anî 

24 cotmeh, 2026 - 14:31

Li Herêma Cizîrê û Kobanê şehîd Bêrîtan hat bibîranîn

Li Herêma Cizîrê û Kobanê şehîd Bêrîtan hat bibîranîn

25 cotmeh, 2026 - 14:46

Jinan êrişên li ser Kurdan û sembolên wan şermezar kirin

Jinan êrişên li ser Kurdan û sembolên wan şermezar kirin

27 cotmeh, 2026 - 12:01

Mamosteyek jin ji aliyê rejîma Îranê ve hate girtin

Mamosteyek jin ji aliyê rejîma Îranê ve hate girtin

24 cotmeh, 2026 - 18:04

Platforma Çalakiyên Hevbeş a Tevger û Rêxistina Jinan starta çalakiyên 25`ê Mijdarê da

Platforma Çalakiyên Hevbeş a Tevger û Rêxistina Jinan s...

8 mijdar, 2026 - 12:06