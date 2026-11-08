Lîstikvanên dibistana Tayekwandoyê 8 madaliya wergirtin

Dibistana Nimûr El Tayekwando ya navneteweyî li Hesekê 8 madalyayên zêrîn, zîv û bronz li şampiyona Aryena navneteweyî ya li Urdinê wergirtin.

Lîstikvanên dibistana Tayekwandoyê 8 madaliya wergirtin
Lîstikvanên dibistana Tayekwandoyê 8 madaliya wergirtin
Lîstikvanên dibistana Tayekwandoyê 8 madaliya wergirtin
CIVAK Û JIYAN
8 mijdar, 2026   15:13
NAVENDA NÛÇEYAN
+

Lîstikvanên jin û mêr ên dibistanan Nimûr El Tayekwando ya navneteweyî ya li Hesekê, di beşdariya xwe ya şampiyona “Aryena navneteweyî” (Arena Open) ya li Urdinê de, 8 madaliyayên ku ji wan 3 zêrîn, 2 zîv û 3 jî bronz in wergirt.

Madalyayên zêrîn ji hêla Omîd Abî, Şam Hesam û Rojda Îbrahîm ve, Madalyayên zîv ji aliyê Zinar Osman û Aya Ehmed ve û Madalyayên bronz ji hêla Felek Hac Fetah, Mihemed Hac Fetah û Mehmûd Hesen ve hatin wergirtin.

Nivîsgeha ragihandinê ya dibistanê serdana Wezîrê Ciwanan ê Urdinê Dr. Raid El Idwan kir.

Lîstikvanên bi navê Alav Hesen, Elî Mihemed û Ehmed Hac Fetah jî beşdarî şampiyonê bûn.

(sb)

ANHA

Etîket:

Gotara berê

Înisiyatîfa Yekitiya Demokratîk: Divê Başûr pirsgirêkan bi diyalogê çareser bikin

Gotara pêşin

Tevgerên jin bi boneya 25’ê Mijdarê: Pêwîstî bi yekîtiyek xurtir heye

Nûçeyên Têkildar

Yekitiya Jinên Êzidî ya Rojava Cejna Cimayê pîroz kir

Yekitiya Jinên Êzidî ya Rojava Cejna Cimayê pîroz kir

6 cotmeh, 2026 - 23:41

Li Hesekê Rojbûna Pêxember hat pîroz kirin

Li Hesekê Rojbûna Pêxember hat pîroz kirin

27 tebax, 2026 - 20:48

Komîna Fîlm a Rojava li Qamişloyê dest bi kampanyaya paqijiyê kir

Komîna Fîlm a Rojava li Qamişloyê dest bi kampanyaya pa...

8 mijdar, 2026 - 13:13

Li Til Temir bi daxwaza şertên jiyanê çalakî hat lidarxistin

Li Til Temir bi daxwaza şertên jiyanê çalakî hat lidarx...

27 tebax, 2026 - 20:04

Berhevkirina zû ya zeytûnan ji ber tirsa ji diziyê, gefê li berhemê dixwe

Berhevkirina zû ya zeytûnan ji ber tirsa ji diziyê, gef...

7 cotmeh, 2026 - 03:55

Bihabûna mazotê barê şêniyan giran kiriye

Bihabûna mazotê barê şêniyan giran kiriye

10 cotmeh, 2026 - 02:50