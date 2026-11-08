Li Dêrazorê di gulebaranê de kesek hat kuştin

Li bajarê Qoriya yê gundewarê Dêrazorê di gulebarana erebeyekê de kesek hat kuştin û kesek din birîndar bû.

Li Dêrazorê di gulebaranê de kesek hat kuştin
ROJANE
8 mijdar, 2026   17:16
NAVENDA NÛÇEYAN
+

Li bajarê Qoriya yê gundewarê rojhilatê Dêrazorê vê sibehê nakokî di navbera du firoşkarên mirîşkan de derket û veguherî pevçûnê.

Li gorî SOHR‘ê, firoşkarekî mirîşkan da dû erebeya ku yê din tê de bû heya ku ji bajarê Meydanê gihaşt gundê Qoriyayê û gule li erebeya reşand. Di encama bûyerê de kesek hat kuştin û yek din birîndar bû.

SOHR‘ê destnîşan kir ku ji destpêka îsal (2026) ve 462 bûyerên bi vî rengî çêbûne, di encamê de 401 mêr, 68 jin û 44 zarok hatine kuştin.

(bb)

Etîket:

Gotara berê

Tevgerên jin bi boneya 25’ê Mijdarê: Pêwîstî bi yekîtiyek xurtir heye

Gotara pêşin

Li Senegalê keştiya koçberan noqî avê bû: 21 kes mirin

Nûçeyên Têkildar

Îsraîlê qadên çandiniyê dan ber topan

Îsraîlê qadên çandiniyê dan ber topan

6 mijdar, 2026 - 13:06

Li ser sînorê Lubnanê jineke ji Sûriyeyê hat kuştin

Li ser sînorê Lubnanê jineke ji Sûriyeyê hat kuştin

5 mijdar, 2026 - 13:47

‘Axaftina li ser belavbûna leşkerî li Siûdiyê hîna zû ye’

‘Axaftina li ser belavbûna leşkerî li Siûdiyê hîna zû ye’

6 mijdar, 2026 - 21:25

Kongra Star êrişa li ser xwendekaran şermezar kir

Kongra Star êrişa li ser xwendekaran şermezar kir

5 mijdar, 2026 - 19:19

MKG: Darizandina rojnamegeran meha cotmehê jî dewam kir

MKG: Darizandina rojnamegeran meha cotmehê jî dewam kir

6 mijdar, 2026 - 16:50

Xwendekarên li Hesekê daxwaza perwerdeya bi zimanê kurdî kirin

Xwendekarên li Hesekê daxwaza perwerdeya bi zimanê kurd...

8 mijdar, 2026 - 14:06