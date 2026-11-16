Li Qamişloyê jinan tundiya dîjîtal nîqaş kir

Desteya Kar û Barên Malbatî û Şêniyan a Sûriyeyê bi boneya 25`ê Mijdarê semînerek li dar xist û tundiya dîjîtal nîqaş kir.

Li Qamişloyê jinan tundiya dîjîtal nîqaş kir
Li Qamişloyê jinan tundiya dîjîtal nîqaş kir
Li Qamişloyê jinan tundiya dîjîtal nîqaş kir
Li Qamişloyê jinan tundiya dîjîtal nîqaş kir
Li Qamişloyê jinan tundiya dîjîtal nîqaş kir
Li Qamişloyê jinan tundiya dîjîtal nîqaş kir
Li Qamişloyê jinan tundiya dîjîtal nîqaş kir
Li Qamişloyê jinan tundiya dîjîtal nîqaş kir
Li Qamişloyê jinan tundiya dîjîtal nîqaş kir
Li Qamişloyê jinan tundiya dîjîtal nîqaş kir
JIN
16 mijdar, 2026   16:16
QAMIŞLO
+

Semîner bi sernavê `Tundiya dîjîtal li dijî jinan û bandora wê ya civakî, psîkolojîk û parastina qanûnî` li Parka Xwendinê ya Qamişloyê hate birêxistinkirin.

Di semînerê de bandora tundiya dîjîtal di aliyê civakî, psîkolojîk û qanûnî de li ser jinan, nirxandin.

Rêvebera Desteya Kar û Barên Malbatî û Şêniyan a Sûriyeyê Sebah Şabo mijara bandora tundiya dîjîtal ji aliyê civakî ve, nirxand. Sebah Şabo anî ziman ku bi rêya tundiya dîjîtal li ber jinan digirin û xebatên wan asteng dikin.

Bandora tundiya dîjîtal a li ser psîkolojiya jinan, ji aliyê şêwirmenda psîkolojîk Temara Elî ve hate nirxandin. Temarayê destnîşan kir ku di encama tundiya dîjîtal de gelek jin ditirsin û di aliyê psîkolojîk de ne rehet in, nikarin xew bikin û êdî ji xebatên xwe dûr dikevin.

Mijara qanûnî jî ji aliyê hiqûqnas Henai Yûsif ve hate şîrovekirin. Henaiyê bal kişand ser kuştina jinan û got divê kesên li ser medyaya dîjîtal êrişî jinan dikin werin cezakirin.

(np)

ANHA

Etîket:

Gotara berê

Zanîngeha Rojava serdegirtina leşkeran a li ser zanîngehê şermezar kir

Gotara pêşin

Xwendekarên Zanîngeha Rojava: Em ê helwesta xwe bidomînin

Nûçeyên Têkildar

Di konferansa Kongra Star de jinûveavakirin hat nîqaşkirin

Di konferansa Kongra Star de jinûveavakirin hat nîqaşkirin

30 cotmeh, 2026 - 05:47

Li New Yorkê destdirêjiya li rojnamevanên jin tê kirin hat nirxandin

Li New Yorkê destdirêjiya li rojnamevanên jin tê kirin ...

1 mijdar, 2026 - 13:05

TAJÊ: Divê Iraq vîna îdarî û siyasî ya Êzidiyan nas bike

TAJÊ: Divê Iraq vîna îdarî û siyasî ya Êzidiyan nas bike

12 mijdar, 2026 - 09:54

Kongra Star li Til Temirê û Dirbêsiyê çalakiyên 25`ê Mijdarê li dar xist

Kongra Star li Til Temirê û Dirbêsiyê çalakiyên 25`ê Mi...

15 mijdar, 2026 - 14:57

Komeleya Newroz tundiya li ser jinan nîqaş kir

Komeleya Newroz tundiya li ser jinan nîqaş kir

14 mijdar, 2026 - 20:17

Der barê tundiya li ser jinan de perwerdeyek ji bo mêran hate destpêkirin

Der barê tundiya li ser jinan de perwerdeyek ji bo mêra...

16 mijdar, 2026 - 16:28