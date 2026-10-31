Rola jinên Sûriyeyî di avakirina biryarê de bû mijara atolyayê

Li bajarê Hesekê di atolyeyekê de rola jinan di civakê, birydanê û tevahî qadên jiyanê de hatin nîqaşkirin.

Rola jinên Sûriyeyî di avakirina biryarê de bû mijara atolyayê
Rola jinên Sûriyeyî di avakirina biryarê de bû mijara atolyayê
Rola jinên Sûriyeyî di avakirina biryarê de bû mijara atolyayê
Rola jinên Sûriyeyî di avakirina biryarê de bû mijara atolyayê
Rola jinên Sûriyeyî di avakirina biryarê de bû mijara atolyayê
Rola jinên Sûriyeyî di avakirina biryarê de bû mijara atolyayê
Rola jinên Sûriyeyî di avakirina biryarê de bû mijara atolyayê
Rola jinên Sûriyeyî di avakirina biryarê de bû mijara atolyayê
Rola jinên Sûriyeyî di avakirina biryarê de bû mijara atolyayê
Rola jinên Sûriyeyî di avakirina biryarê de bû mijara atolyayê
Rola jinên Sûriyeyî di avakirina biryarê de bû mijara atolyayê
Rola jinên Sûriyeyî di avakirina biryarê de bû mijara atolyayê
Rola jinên Sûriyeyî di avakirina biryarê de bû mijara atolyayê
Rola jinên Sûriyeyî di avakirina biryarê de bû mijara atolyayê
Rola jinên Sûriyeyî di avakirina biryarê de bû mijara atolyayê
Rola jinên Sûriyeyî di avakirina biryarê de bû mijara atolyayê
Rola jinên Sûriyeyî di avakirina biryarê de bû mijara atolyayê
Rola jinên Sûriyeyî di avakirina biryarê de bû mijara atolyayê
Rola jinên Sûriyeyî di avakirina biryarê de bû mijara atolyayê
JIN
31 cotmeh, 2026   16:21
HESEKÊ
+

Partiya El Weten El Sûrî li bajarê Hesekê atolyeke jinan bi dirûşma “Ji çîrokê ber bi biryardanê ve” li dar xist.  Di atolyayê de rola jinan di civakê de û îradeya wan di biryardayînê hatin nîqaşkirin.

Atolya li xwaringeha Marbêla hat lidarxistin. Ji Dêrazor û Siwêda û deverên din ên Sûriyeyê gelek çalakvanên jin û nivîskar tev lê bûn. Di komxebatê

Rûniştina yekem a atolyayê ya bi sernavê "Ji çîrokê ber bi biryardanê ve" de endama Meclisa Navendî ya Partiya El Weten El Sûrî Şeymai Xelef axivî. Di rûniştinê de hate gotin, divê derfet ji bo hemû jinan û bi taybet jinên gundan were dayîn da ku pirsgirêkên xwe bînin ziman û hebûna wan diyar bikin. Her wiha hat destnîşankirin ku  pêdiviya jinan pê heye bi yek dengî daxwaza mafên xwe bikin û xwe bi rêxistin bikin.

Îşaret pê hat kirin ku li Sûriyeyê jinan di şert û mercên şer, xizanî û koçberiyê de xebitîn û tê koşiyan.

Rûniştina duyem jî bi sernavê "Kursiyê Biryarê" hate organîzekirin û ji aliyê endama nivîsgeha siyasî ya partiyê Betûl Xalid ve hate birêvebirin. Di vê mijarê de Betûl Xalid balkişand ser hêza jinan a dikarin biyaran bide û got nabe jin tenê bibin karmend û divê cihê xwe di cihê biryardayînê de bigirin.

Di dawiya atolyayê de encamname hate xwendin. Di encamnameyê de hate diyarkirin ku divê jin tev li xebatên rêveberî û zagonsazî bibin. Jinan perwerde bikin, derfet bidin ku kar bikin û civakê bi rê ve bibin. Bernameyên qanûnî, hiqûqî û aborî yên perwerde ji bo jinan bi rêxistin bikin. Li ser pirsgirêka jin koxebatan lidar bixînin. Di çapemeniyê de balê bikşînin ser tecrûbeyên jinên Sûriyeyê di şer de, têkoşîn û deskeftiyên wan. Di gelek pirsgirêkan de destek bidin jinên gundan, garantiya dayîna mafên wan bidin û rewşa wan a aborî û civakî baş bikin.

(np)

ANHA


Etîket:

Gotara berê

Hêzên Îsraîlê li rojavayê Şamê û Derayê tevger kir

Gotara pêşin

Ji 4 zarokên li Til Birakê noqî avê bibûn yek mir

Nûçeyên Têkildar

Kongra Star a Dirbêsiyê xebatên 2 salan nirxandin

Kongra Star a Dirbêsiyê xebatên 2 salan nirxandin

28 cotmeh, 2026 - 17:49

Li Herêma Cizîrê û Kobanê şehîd Bêrîtan hat bibîranîn

Li Herêma Cizîrê û Kobanê şehîd Bêrîtan hat bibîranîn

25 cotmeh, 2026 - 14:46

Jinan şehîd Bêrîtan bi bîr anî

Jinan şehîd Bêrîtan bi bîr anî

24 cotmeh, 2026 - 11:17

Rejîma Îranê rê nade sê girtiyên jin werin tedawîkirin

Rejîma Îranê rê nade sê girtiyên jin werin tedawîkirin

24 cotmeh, 2026 - 16:07

Jinên Qamişloyê: Bila sûcdar werin dadgehkirin

Jinên Qamişloyê: Bila sûcdar werin dadgehkirin

16 cotmeh, 2026 - 05:45

Fatma Zehra Mansûrî bû seroka hikûmeta Fasê

Fatma Zehra Mansûrî bû seroka hikûmeta Fasê

17 cotmeh, 2026 - 10:27