Di roja duyemîn a festîvalê de 2 şano Ji 4 zarokên li Til Birakê noqî avê bibûn yek mir Rola jinên Sûriyeyî di avakirina biryarê de bû mijara atolyayê Hêzên Îsraîlê li rojavayê Şamê û Derayê tevger kir Bandora koçberiya ji neçarî ya li ser aştiya civakî, aborî û jinan bû mijara nîqaşê Meclisa Hesekê Roja Cîhanî ya Berxwedana Kobanê pîroz kir Li gundewarê Til Birak 4 zarok noqî avê bûn Ji 50 welatan ji bo mafê hêviyê îmze hatin komkirin Bi rêya şanoyê xwedî li çîrokan derdikevin Ji ber lehiyan li Sûriyeyê 7 kesan jiyana xwe ji dest da Îranê gefa bersivdayîna êrişan xwar û li 4 keştiyên neftê xist Komek çekdar ya Iraqê gefa li Amerîkayê xwarin Rageşiya di navbera Îran û DYA`yê û hilbijartinên Îsraîl rojeva medyaya erebî ye Hêzên Îsraîlê li gundewarê Derayê bendên kontrolê danîn