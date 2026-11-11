Kongra Star: Tundiya li dijî jinan pirsgirêkeke mirovî û civakî ye

Kongra Star diyar kir ku di civakan de tundiya li hemberî jinan zilm û pirsgirêkeke xeternak e.

Kongra Star: Tundiya li dijî jinan pirsgirêkeke mirovî û civakî ye
JIN
11 mijdar, 2026   14:04
NAVENDA NÛÇEYAN
+

Li bajarê Çilaxayê Kongra Star bi boneya 25’ê Mijdarê Roja Têkoşîna li dijî Tundiya li ser Jinan daxuyanî da û xebatkarên saziyên sivîl û xizmetguzariyê tev lê bûn. Daxuyanî ji aliyê xebatkara Kongra Star Heyfa El Ewad ve hate xwendin.

Di destpêka daxuyaniyê de hate gotin: "Tundiya li dijî jinan yek ji şêweyên zilmê ye ku didome. Pirsgirêkeke civakî û mirovî ye bandorê li rûmeta tevahiya civakê dike.

Bi boneya roja têkoşîna li dijî tundiya li ser jinan em dengê xwe li dijî hemû şêweyên tundî û zilmê radikin. Azadiya jinan, maf û rûmeta wan mafên wan ên xwezayî ne."

Di berdewamiya daxuyaniyê de wiha hat gotin: "Biçûkxistina jinan û ew paşguhkirin tûndî ye û cûdahiyê dixin di navbera jinan û mêran de. Divê vê hişmendiyê biguherînin û neslan fêr bikin ku bi hurmet nêzî jinan bibin. Parastina jinan ji malbatê dest pê dike. Her wiha divê qanûnî parastina jinan were kirin."

Di dawiyê de jî hate gotin: "Em bang li civakê, rêxistinên qanûnî û mafên mirovan dikin ku li hemberî tundiyê derbikevin. Li beranberî wê bê deng nemînin. Tundî ne çarenûsa jinan e. Divê her kes ji bo avakirina civaka azad, bi edalet û wekhev tê bikoşe."

(np)

ANHA


Etîket:

Gotara berê

‘Em ê têkoşîna xwe ya ji bo perwerdeya bi kurdî bidomînin’ 

Gotara pêşin

Li Derayê ji ber teqîna mayînekê 2 zarok birîndar bûn

Nûçeyên Têkildar

Komisyona Jinan a KNK’ê: Zextên li ser jinên Kurd rawestînin!

Komisyona Jinan a KNK’ê: Zextên li ser jinên Kurd rawes...

20 cotmeh, 2026 - 19:06

Jin êrişa li ser wêneyên şehîdên jin bi tundî red dikin

Jin êrişa li ser wêneyên şehîdên jin bi tundî red dikin

20 cotmeh, 2026 - 03:45

Platforma Çalakiyên Hevbeş a Tevger û Rêxistina Jinan starta çalakiyên 25`ê Mijdarê da

Platforma Çalakiyên Hevbeş a Tevger û Rêxistina Jinan s...

8 mijdar, 2026 - 12:06

Şehîd Bêrîtan li Qamişloyê hat bibîranîn

Şehîd Bêrîtan li Qamişloyê hat bibîranîn

20 cotmeh, 2026 - 20:10

Koordînasyona Kongra Star a Lubnanê rola jineolojiyê nîqaş kir

Koordînasyona Kongra Star a Lubnanê rola jineolojiyê nî...

30 cotmeh, 2026 - 16:09

Çarenûsa du jinên Kurd nediyare 

Çarenûsa du jinên Kurd nediyare 

26 cotmeh, 2026 - 14:30