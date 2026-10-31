Ji 4 zarokên li Til Birakê noqî avê bibûn yek mir

Ji 4 zarokên ku li gundewarên Til Birakê noqî avê bibin, yekî jiyana xwe ji dest da, 3 hatin rizgarkirin, ji wan rewşa yekî jî giran e.

Ji 4 zarokên li Til Birakê noqî avê bibûn yek mir
ROJANE
31 cotmeh, 2026   16:33
HESEKÊ
+

Ji 4 zarokên ku li gundewarên Til Birakê di golekê de noqî avê bibin, zarokek jiyana xwe ji dest da, 3 hatin rizgarkirin,  ji zarokên rizgarbûyî rewşa yekî jî giran e.

Şêniyan hatin rizgarkirin birin nexweşxaneyê. Tîmên Parastina Sivîl a Sûriyeyê ya Gerînendetya Rewşên Awarte û Karasetan a Parêzgeha Hesekê ji bo rêgirtina li ber van bûyeran derdora cihê bûyerê nasê kirin.

Îro li gundê Til Zehebê yê navçeya Til Birakê yê gundewarên Hesekê 4 zarok ketin golek avê ku ji ber lehiyê çêbibû. Li gorî agahiyên ku me di nûçeya xwe ya destpêkê de dabûn, 2 zarokan hatin derxistin û agahî ser rewşa wan nayê zanîn, 2 zarokên din jî hîn winda ne.

(bb)

ANHA

Etîket:

Gotara berê

Rola jinên Sûriyeyî di avakirina biryarê de bû mijara atolyayê

Gotara pêşin

Di roja duyemîn a festîvalê de 2 şano

Nûçeyên Têkildar

Zeydî û Şera li ser hinardekirina petrola Iraqê axivîn

Zeydî û Şera li ser hinardekirina petrola Iraqê axivîn

29 cotmeh, 2026 - 11:10

Li gundewarê Til Birak 4 zarok noqî avê bûn

Li gundewarê Til Birak 4 zarok noqî avê bûn

31 cotmeh, 2026 - 14:23

Kobanê; sembola berxwedanê ya cîhanê

Kobanê; sembola berxwedanê ya cîhanê

31 cotmeh, 2026 - 04:00

Li Humsê gorek komî hat dîtin

Li Humsê gorek komî hat dîtin

29 cotmeh, 2026 - 21:57

Xebatên tamîrkirina stasyona Elokê bi dawî bûn; ji sibe ve av tê berdan

Xebatên tamîrkirina stasyona Elokê bi dawî bûn; ji sibe...

30 cotmeh, 2026 - 22:33

Li Sûriyeyê ji ber baranê zirarên canî û madî çêbûn

Li Sûriyeyê ji ber baranê zirarên canî û madî çêbûn

29 cotmeh, 2026 - 11:04