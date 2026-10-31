Hêzên Îsraîlê li rojavayê Şamê û Derayê tevger kir

Li rojavayê Şamê û gundewarên Derayê hêzên Îsraîlê di nava liv û tevgerê de bûn. Her wiha dronên Îsraîl li ser gundewarên Şam û Derayê digeriyan.

Hêzên Îsraîlê li rojavayê Şamê û Derayê tevger kir
ROJANE
31 cotmeh, 2026   15:52
NAVENDA NÛÇEYAN
+

Çavkaniyên herêmî dan zanîn ku dronên hêzên Îsraîl li ser herêma ji Derayê heyanî Şamê digeriyan. 

Li gorî çalakvanên herêmî jî dewriyeyeke Îsraîl ku ji 6 wesayetên leşkerî pêk dihat derbasî herêma El Krum nêzî mezreya Beyt Cin bû û herêm kontrol kir.

Îro (şemî) di saetên sibehê de hêzên Îsraîl li derdora gundê Abidîn û Wadî El Reqad ên gundewarên rojavayê Derayê bendên kontrolê danîbûn û trimbêlên diçûn û dihatin kontrol dikir. Her wiha duh bombeyên ronîkirine li ser bajarokê Brîqa yê girêdayî Quneytrayê diteqandin.

(np)

ANHA

Etîket:

Gotara berê

Bandora koçberiya ji neçarî ya li ser aştiya civakî, aborî û jinan bû mijara nîqaşê

Gotara pêşin

Rola jinên Sûriyeyî di avakirina biryarê de bû mijara atolyayê

Nûçeyên Têkildar

‘Taloqkirina nivîsandina destûrê saziyên dewletê lawaz dike’

‘Taloqkirina nivîsandina destûrê saziyên dewletê lawaz ...

30 cotmeh, 2026 - 02:35

Xwendekar: Em ê ji bilî zimanê dayikê bi tu zimanekî din nexwînin

Xwendekar: Em ê ji bilî zimanê dayikê bi tu zimanekî di...

31 cotmeh, 2026 - 02:50

Bandora koçberiya ji neçarî ya li ser aştiya civakî, aborî û jinan bû mijara nîqaşê

Bandora koçberiya ji neçarî ya li ser aştiya civakî, ab...

31 cotmeh, 2026 - 15:32

Li Idlibê 2 endamên Wezareta Parastinê hatin kuştin

Li Idlibê 2 endamên Wezareta Parastinê hatin kuştin

28 cotmeh, 2026 - 22:51

Ji Heyva Sor banga lezgîn: Alîkariya koçberên Serêkaniyê bikin

Ji Heyva Sor banga lezgîn: Alîkariya koçberên Serêkaniy...

28 cotmeh, 2026 - 23:37

Li Humsê gorek komî hat dîtin

Li Humsê gorek komî hat dîtin

29 cotmeh, 2026 - 21:57