Endamê PYD’ê Ebdulxenî Oso: Guherandina cihê Rêber Abdullah Ocalan têrê nake ROJEVA NAVENDA NÛÇEYAN A 10-11-2026 Li Şerîda Xezayê kesek hat kuştin û 19 birîndar bûn Li gundewarê Şamê pevçûnên dijwar Li Dêrazorê teqîn Di teqîna li kargeha HABAŞ’ê ya li Îzmîrê de 16 kesan jiyana xwe ji dest dan Li Til Temirê ji ber teqînê 2 zarok birîndar bûn Rûsyayê bajarokek li başûrê Ukraynayê kontrol kir Balafirên keşfê yên Îsraîlê li ser Dera û Quneytrayê geriyan Li Tedmurê ji ber teqîna mayînê 3 zarok mirin Sûriye û Urdunê 11 peymanên tevkariyê îmze kirin El Şeybanî plana şandina hêzan bo Yemenê derewand Mazlûm Ebdî bi xwendekarên Zanîngeha Rojava re civiya Hikumeta veguhêz: Belavkirina mazotê li 3 parêzgehan dest pê kiriye