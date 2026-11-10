ROJEVA NAVENDA NÛÇEYAN A 10-11-2026

ROJEVA NAVENDA NÛÇEYAN A 10-11-2026
ROJEV
10 mijdar, 2026   02:00
+

Endamê Meclisa Giştî ya PYD`ê Ebdulxenî Oso guherandina cihê Rêber Abdullah Ocalan bi gaveke ne têrker pênase kir û daxwaza serbestberdana wî kir. (BI WÊNE Û DÎMEN) 

Şêniyên Çilaxayê daxwaz ji aliyên têkildar kir ku li beramberî qezayên motorsîkletan tedbîran bigirin. (BI WÊNE Û DÎMEN)

Şêniyên gundê El Ebûş ê Til Temirê banga sererastkirina malan û vegerandina xizmetguzariyan kir. Ji ber nebûna xizmetguzariyên esasî û destekdayîna mirovî şênî nikarin malên xwe temîr bikin. Ji sed malbatan tenê 4 malbat vegeriyane gund. (BI WÊNE Û DÎMEN)

Lêkolînerê Mûhened Eqrawî têkildarî encamên tevgera siyasî ya yekalî ya li Başûrê Kurdistanê hişyarî da û destnîşan kir ku rûniştina li parlamentoyê bêyî erêkirina siyasî pêk hat û ev yek bandorê li yekitî û destkeftiyên Kurdan bike. (BI WÊNE Û DÎMEN)

Barîna barana payîzê dilxweşî li gel cotkar û xwediyên sewalan çêkir, pisporên çandinyê dibêjin barana vê demê ji bo zeviyan û çêrandina sewalan bi sûd e. (BI WÊNE Û DÎMEN)

Etîket:

Gotara berê

Li gundewarê Şamê pevçûnên dijwar

Gotara pêşin

Li Şerîda Xezayê kesek hat kuştin û 19 birîndar bûn

Nûçeyên Têkildar

ROJEVA NAVENDA NÛÇEYAN A 29-09-2026

ROJEVA NAVENDA NÛÇEYAN A 29-09-2026

29 îlon, 2026 - 02:00

ROJEVA NAVENDA NÛÇEYAN A 06-11-2026

ROJEVA NAVENDA NÛÇEYAN A 06-11-2026

6 mijdar, 2026 - 02:00

ROJEVA NAVENDA NÛCEYAN-26-10-2026

ROJEVA NAVENDA NÛCEYAN-26-10-2026

26 cotmeh, 2026 - 02:00

ROJEVA NAVENDA NÛÇEYAN A 18-10-2026

ROJEVA NAVENDA NÛÇEYAN A 18-10-2026

18 cotmeh, 2026 - 02:00

ROJEVA NAVENDA NÛÇEYAN A 14-10-2026

ROJEVA NAVENDA NÛÇEYAN A 14-10-2026

14 cotmeh, 2026 - 02:00

ROJEVA NAVENDA NÛÇEYAN 01-11-2026

ROJEVA NAVENDA NÛÇEYAN 01-11-2026

1 mijdar, 2026 - 02:00