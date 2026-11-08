Bi dronan êrişî qada gazê ya Kormorê ya li Silêmaniyê kirin

Bi dronan êrişî qada gazê ya Kormorê ya li bajarê Silêmaniyê yê Başûrê Kurdistanê hat kirin.

Bi dronan êrişî qada gazê ya Kormorê ya li Silêmaniyê kirin
ROJANE
8 mijdar, 2026   23:44
NAVENDA NÛÇEYAN
+

Li gorî nûçeya Rojnewsê,  qada gazê ya Kormorê ya li bajarê Silêmaniyê yê Başûrê Kurdistanê hat hedefkirin.

Agahiyên der barê encamên êrişê de nehatin dayîn.

(bb)

Etîket:

Gotara berê

ROJEVA NAVENDA NÛÇEYAN A 09-11-2026

Gotara pêşin

Îsraîlê li bajarokên Lubnanê da

Nûçeyên Têkildar

Li Dêrazorê di gulebaranê de kesek hat kuştin

Li Dêrazorê di gulebaranê de kesek hat kuştin

8 mijdar, 2026 - 17:16

Kongra Star êrişa li ser xwendekaran şermezar kir

Kongra Star êrişa li ser xwendekaran şermezar kir

5 mijdar, 2026 - 19:19

Yekitiya Xwendekarên Welatparêz: Tu kes nikare bi zorê xwendekaran bê deng bike

Yekitiya Xwendekarên Welatparêz: Tu kes nikare bi zorê ...

5 mijdar, 2026 - 14:32

Li ser sînorê Lubnanê jineke ji Sûriyeyê hat kuştin

Li ser sînorê Lubnanê jineke ji Sûriyeyê hat kuştin

5 mijdar, 2026 - 13:47

Xelkê Girkê Legê: Em fitneyê qebûl nakin

Xelkê Girkê Legê: Em fitneyê qebûl nakin

6 mijdar, 2026 - 06:25

Bi RPG‘ê derdora avahiya ewlehiya rêyan a Idlibê kirin hedef

Bi RPG‘ê derdora avahiya ewlehiya rêyan a Idlibê kirin ...

5 mijdar, 2026 - 20:54